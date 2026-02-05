Újabb rejtélyes tragédia: holtan találtak egy orosz üzletembert Cipruson

Az 53 éves korában elhunyt Vlagyiszlav Baumgertner holttestére a dél-ciprusi tengerpart egyik magántulajdonban álló, de a Ciprus szigetén található brit tengeren túli terület hivatalos ellenőrzése alá tartozó helyszínen találtak rá január 15-én,
személyazonosságának megerősítéséhez azonban DNS-vizsgálatra volt szükség.
A brit tengeren túli terület szóvivője közölte, hogy „a halál okának és körülményeinek feltárására indított nyomozás folyamatban van”. Hozzátette, hogy az üzletember családját már tájékoztatták a a történtekről.
Az orosz üzletember már több éve Dél-Cipruson, Limassol városában élt.
Kiemelt kép forrása: X.com.