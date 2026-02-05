Több mint tizenkétezren vettek már részt a Pannónia Ösztöndíjprogramban – közölte az államtitkár

Egy év alatt több mint nyolcezren, másfél év alatt pedig már 12 ezernél is többen vettek részt külföldi felsőoktatási képzésben a Pannónia Ösztöndíjprogram keretében – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkára az M1 csütörtök reggeli műsorában.

Varga-Bajusz Veronika felidézte: a programot azért indították el korábban a tervezetthez képest, mert a struktúraváltó magyar egyetemeket kizárták az Erasmus programból. A hallgatókkal, az egyetemekkel, a Tempus Közalapítvánnyal tárgyalták meg, hogy a tapasztalatok alapján mit érdemes javítani az Erasmusban, ezért alkalmazzák most már az automatikus kreditelismerést, a magasabb ösztöndíjakat, azt, hogy az egész világra nyitottak, nem csak az európai egyetemekre, továbbá rugalmasabbak azok az időtávok, amelyekben részt vesznek a hallgatók.

Minden hazai egyetem jelentkezett a napokban lezárult határidőig, és magasabb támogatási kérelmeket nyújtottak be, mint a 10 milliárd forintos keretösszeg. Az egyetemek javaslatai alapján vezettek be olyan újdonságokat, hogy a világ top 250 egyeteméről vendégoktatókat hívhatnak, és már nemcsak egyetemi hallgatók, hanem a fiatal kutatók részére is nyitott a program, fejenként 10-10 millió forint áll az egyetemek rendelkezésére ezen a területen

– ismertette az államtitkár.

Arra is kitért, hogy február 15-ig lehet jelentkezni a magyarországi felsőoktatási intézményekbe, de nem érdemes megvárni az egyszerű elektronikus eljárással az utolsó napokat. A jelentkezéshez digitális állampolgárság applikációra vagy ügyfélkapu pluszra is szüksége van a diákoknak, és a folyamat végén a hitelesítést sem szabad elfelejteni.

Idén 62 egyetem indít képzési lehetőségeket, minden területen rengeteg szak érhető el a jelentkezők számára. Az elmúlt években a nemzetgazdaság igényeinek megfelelően változtak a népszerűségi mutatók, tavaly már a felvettek legtöbbje a műszaki-informatikai területre került be. A második helyen voltak a gazdaságtudományok, de a pedagógiai képzések is egyre népszerűbbek

– jegyezte meg Varga-Bajusz Veronika.

Az államtitkár a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország című műsorában egyebek mellett arról is említést tett, hogy a magyar egyetemek egyre erősebbek a nemzetközi térben, egyre jobbak a rangsorokban elért eredmények. Ma már a 12 legjobb magyar egyetem a világ legjobb felsőoktatási intézményeinek öt százalékába tartozik a folyamatos fejlődésnek köszönhetően.

Kiemelt kép: Varga-Bajusz Veronika felsőoktatásért, szak- és felnőttképzésért, fiatalokért felelős államtitkár (Fotó: MTI/Purger Tamás)