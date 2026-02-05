„Több halott rendőrt, több árvát” – ezzel a felirattal hangoltak a szélsőbalos tüntetők a torinói támadás előtt

Anna Maria Bernini egyetemi és kutatási miniszter szerint nem elszigetelt esetekről, firkálásról vagy diákcsínyről van szó. Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében – amelyhez a feliratokról készült fotókat is mellékelte – hangsúlyozta: ezek az üzenetek veszélyes politikai manifesztumot jelentenek – közölte az Il Giornale.
„Nem pusztán közterületek megrongálásáról vagy a torinói egyetemi közösség, illetve az egész olasz felsőoktatás megsértéséről van szó” – fogalmazott a miniszter.
„Ezek a képek egyértelmű politikai üzenetet hordoznak: az erőszak mint cselekvési módszer felmagasztalását, a rendvédelmi szervek elleni támadások politikai gyakorlatként való igazolását, az állam elleni támadást és a demokratikus intézmények nyílt elutasítását.”
Bernini szerint ezek nem a véleménynyilvánítás vagy a kritika körébe tartoznak. „Itt nincs szó másként gondolkodásról vagy kulturális provokációról. Ez az erőszak dicsőítése, a rendőrökkel szembeni gyűlölet és az erőszak politikai eszközzé emelése.”
A miniszter bejelentette: a puszta elhatárolódás már nem elegendő.
„Ilyen súlyos esetekben a puszta elítélés nem elég. Az Egyetemi és Kutatási Minisztérium a Torinói Egyetem teljes támogatásával feljelentést tesz annak érdekében, hogy azonosítsák és felelősségre vonják az elfogadhatatlan cselekmény elkövetőit.”
Végül emlékeztetett: „Az egyetemnek a szabadság, a párbeszéd és a kölcsönös tisztelet helyének kell maradnia. Az erőszak nem vélemény.” Egy alapelv, amelyet – mint fogalmazott – egyesek szemmel láthatóan elfelejtettek.
A kiemelt kép forrása: X.com