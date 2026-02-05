„Több halott rendőrt, több árvát” – ezzel a felirattal hangoltak a szélsőbalos tüntetők a torinói támadás előtt

Súlyosan erőszakos és gyűlöletkeltő feliratok jelentek meg a Torinói Egyetem falain. A jelszavak között olyan üzenetek olvashatók, mint: „rendőrárvák, özvegyek.” A feliratok az egyetem elfoglalt tereiben bukkantak fel, közvetlenül az Askatasuna melletti szombati tüntetés előtt.

Anna Maria Bernini egyetemi és kutatási miniszter szerint nem elszigetelt esetekről, firkálásról vagy diákcsínyről van szó. Az X közösségi oldalon közzétett bejegyzésében – amelyhez a feliratokról készült fotókat is mellékelte – hangsúlyozta: ezek az üzenetek veszélyes politikai manifesztumot jelentenek – közölte az Il Giornale.

Queste sono alcune delle immagini comparse negli spazi occupati dell’Università di Torino alla vigilia della manifestazione a sostegno di Askatasuna di sabato scorso. Non si tratta soltanto di uno sfregio di spazi pubblici né di una grave offesa alla comunità accademica torinese… pic.twitter.com/2gWofjme1Z — Anna Maria Bernini 🇮🇹 (@BerniniAM) February 4, 2026

„Nem pusztán közterületek megrongálásáról vagy a torinói egyetemi közösség, illetve az egész olasz felsőoktatás megsértéséről van szó” – fogalmazott a miniszter.

„Ezek a képek egyértelmű politikai üzenetet hordoznak: az erőszak mint cselekvési módszer felmagasztalását, a rendvédelmi szervek elleni támadások politikai gyakorlatként való igazolását, az állam elleni támadást és a demokratikus intézmények nyílt elutasítását.”

Bernini szerint ezek nem a véleménynyilvánítás vagy a kritika körébe tartoznak. „Itt nincs szó másként gondolkodásról vagy kulturális provokációról. Ez az erőszak dicsőítése, a rendőrökkel szembeni gyűlölet és az erőszak politikai eszközzé emelése.”

Le violenze contro le forze dell’ordine rappresentano un attacco diretto allo Stato e a chi lo serve ogni giorno con dedizione. Sono atti eversivi, compiuti da chi ha scelto di collocarsi fuori dal perimetro democratico. Un abbraccio ad Alessandro e a tutte le donne e gli uomini… pic.twitter.com/3QVjHi58ts — Anna Maria Bernini 🇮🇹 (@BerniniAM) February 1, 2026

A miniszter bejelentette: a puszta elhatárolódás már nem elegendő.

„Ilyen súlyos esetekben a puszta elítélés nem elég. Az Egyetemi és Kutatási Minisztérium a Torinói Egyetem teljes támogatásával feljelentést tesz annak érdekében, hogy azonosítsák és felelősségre vonják az elfogadhatatlan cselekmény elkövetőit.”

Végül emlékeztetett: „Az egyetemnek a szabadság, a párbeszéd és a kölcsönös tisztelet helyének kell maradnia. Az erőszak nem vélemény.” Egy alapelv, amelyet – mint fogalmazott – egyesek szemmel láthatóan elfelejtettek.

