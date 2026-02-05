Szijjártó Péter: Felszólítjuk a NATO főtitkárát, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat!

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy videóban szólította fel Mark Rutte NATO-főtitkárt arra, hogy ne tegyen „háborúpárti nyilatkozatokat”, reagálva ezzel Rutte Kijevben mondott beszédére.

Cikkünk frissül!

„Felszólítjuk a NATO főtitkárát arra, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat!” – kezdte felszólalását a külügyminiszter, majd felidézte: amikor a háború elkezdődött, akkor a NATO országai döntöttek arról, hogy nem részesei a konfliktusnak, és mindent meg kell tenni azért, hogy a szövetség a jövőben se legyen az.

„A NATO-főtitkár kijevi felszólalása ellentétes a NATO érvényben lévő döntéseivel. Ez felháborító és botrányos”

– közölte Szijjártó.

„Ezért felszólítjuk a NATO főtitkárát arra, hogy ne tegyen háborúpárti nyilatkozatokat, és kösse magát azokhoz a döntéseket, amelyeket a NATO legfőbb döntéshozatali szerve, az Észak Atlanti Tanács meghozott. Úgyhogy azt kérjük Mark Rutte-től, hogy tartsa tiszteletben a NATO korábbi döntését, ne képviseljen háborúpárti álláspontot, ne mélyítse a feszültséget.”

„Szerintem a legfontosabb az, hogy az amerikaiak béketörekvését kell támogatni, mert ez az egyetlen remény arra, hogy Ukrajnában minél előbb béke lesz”

– tette hozzá a külügyminiszter.

Mint a hirado.hu-n írtuk, két napja Volodimir Zelenszkij ukrán elnök fogadta Kijevben a NATO főtitkárát, aki az ukrán parlamentben is mondott egy beszédet. Hangsúlyozta, hogy a katonai szövetség támogatja Ukrajnát, az európai haderők pedig ott lesznek földön, vízen, levegőben Ukrajnában. Beszédét a Szlava Ukrajini, vagyis Dicsőség Ukrajnának felszólalással zárta.

