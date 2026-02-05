Szabó András Csuti számára nagypapája volt a mértékadó minta

Mit jelent ma az elegancia, és van-e még helye a kifinomultságnak a mindennapokban? Ezekre a kérdésekre kereste a választ a Duna Ridikül című műsora. A témáról Szabó András Csuti is megosztotta gondolatait. A műsorvezető elárulta: ahogyan egykor neki a nagypapája volt a minta, úgy ma ő igyekszik példát mutatni a gyermekeinek.

A Duna hétköznap délutáni talkshow-jában az elegancia fogalmát, a divat változását járta körül a Ridikül aktuális háziasszonya, Eleni Korani műkereskedő, műkincsszakértő vendégei – Szabó András Csuti mellett – Szatmári Judit Anna divattörténész, muzeológus, Dancs Annamari énekes-színésznő és Merő Péter divattervező segítségével.

Szabó András Csuti kifejtette, szerinte az öltözködés tiszteletet is kifejez a másik ember, a környezet és az adott esemény iránt. Gyermekeinek is igyekszik átadni ezt a szemléletet, ugyanakkor elfogadja, hogy már most is vannak elképzeléseik arról, mit szeretnének viselni. Fontosnak tartja, hogy a szülő mintát adjon, hiszen a gyerekek követik a látott példát. Bevallotta ugyanakkor, hogy óvodás és kisiskolás korában – ahogy a régi fotók is tanúsítják – meglehetősen kaotikus volt az öltözködése. Mindez megváltozott, amikor dolgozni kezdett, és egyre tudatosabban figyelte a vezetői, felettesei megjelenését.

Az igazi minta azonban már jóval korábban ott volt az életében: a nagypapája. „Öltözködésben, kultúrában, az olvasás és a versek szeretetében ő volt a minta, az etalon” – fogalmazott Csuti. Elárulta azt is, gyerekkorában a televízió is hatással volt rá: különösen a Dallas című amerikai telenovella, a Ewing család viseletei – az ingek, nyakkendők, zakók világa – számára inspirációt jelentettek.

Ma már tudatosan törekszik arra, hogy továbbadja szemléletét, az elegáns öltözködés iránti igényt, amely szerint a megjelenés a belső tartás és a mások iránti tisztelet egyik formája.

