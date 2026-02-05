Segítségnyújtás nélkül elhajtott a baleset helyszínéről a sofőr, aki elütött egy gyermeket

A miskolci rendőrök egy Emődön történt közlekedési bűncselekménnyel kapcsolatban kérik az állampolgárok segítségét, ugyanis egy sofőr, aki elütött egy gyermeket, segítségnyújtás nélkül elhajtott a helyszínről.

A Miskolci Rendőrkapitányság segítségnyújtás elmulasztásának bűntette miatt folytat eljárást ismeretlen tettessel szemben – közölték a rendőrség honlapján. A rendelkezésre álló adatok szerint egy ez idáig ismertlen sofőr múlt pénteken este hét óra után Emődön, az Arany János út 21. szám előtt elütött egy 12 éves fiút. Az autó típusa szintén nem ismert. A baleset után a gépjárművezető a helyszínről segítségnyújtás, illetve adatai hátra hagyása nélkül hajtott el a helyszínről – ismertették a Police.hu-n. Kiemelt kép: A fotón látható útszakaszon történt a cserbenhagyásos gázolás (Forrás: Police.hu)