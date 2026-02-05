Révész Máriusz: kísérleti program indul az élhetőbb településekért

Kísérleti jelleggel nyolc helyen indít programot az élhetőbb településekért az aktív Magyarországért felelős államtitkárság – jelentette be Révész Máriusz államtitkár csütörtökön Edelényben, a témában tartott konferencián.

Az Élhetőbb településekért a kék zónák alapján elnevezésű fórumsorozat első állomásán az aktív Magyarországért felelős államtitkár az MTI-nek elmondta: céljuk, hogy javítsanak a településeken élők egészségi és mentális állapotán. Ennek érdekében összekapcsolnak már meglévő programokat.

Edelény mellett Békés, Dabas, Dunakeszi, Etyek, Karcag, Kozármisleny és Tata csatlakozik a kezdeményezéshez.

Az államtitkár közölte, olyan településeket kerestek meg, ahol a mozgáshoz való viszony „messze az átlag felett van”. Edelényben például rendszeresen megnyerik a Millió lépés az iskoládért elnevezésű versenyt.

Hangsúlyozta: minden részt vevő városnak vannak olyan erősségei, amelyek miatt felkérték őket a csatlakozásra a programhoz. Elmondása szerint Etyeken már a tanrendbe is beépítették a kerékpáros oktatást, Dunakeszin pedig látványosan nőtt a kerékpárral munkába járók száma a kerékpárút megépítése óta, miközben jelentős sportfejlesztések is megvalósultak a városban.

Révész Máriusz jelezte: bíznak abban, hogy jövőre akár ötven vagy száz település is elindulhat ezen az úton. Úgy fogalmazott, van mit tenni, hiszen Magyarországon a várható élettartam elmarad az uniós átlagtól. Jelezte, amerikai városok tapasztalatai alapján azonban már néhány éven belül mérhető eredmények érhetők el egy ilyen komplex szemléletű programmal.

Az államtitkár elmondta: a program nem jelent új forrásokat, hiszen a már meglévő kezdeményezések összehangolását célozza. Az Aktív Magyarország program keretében eddig több projekt indult, ezek kerülnek egységes rendszerbe a részt vevő településeken – fűzte hozzá. A cél egy átfogó megközelítés kialakítása, amely az aktív közlekedés ösztönzésétől a gyermekek és az idősebb korosztály megszólításáig terjed – hangoztatta.

A program alapötletét egy film adta, amely a világ öt olyan régióját mutatja be, ahol az emberek kiemelkedően magas kort érnek meg.

Demeter Zoltán, a térség fideszes országgyűlési képviselője a konferencián kiemelte, az Edelényben megvalósult és tervezett sport- és közösségi fejlesztések lehetőséget adnak arra, hogy a helyiek aktív, egymásra figyelő közösségekben éljenek. A program szemlélete egyszerre erősíti a testi egészséget és a lelki jóllétet, ami elengedhetetlen ahhoz, hogy a térségben élők ne csak hosszabb, hanem minőségibb életet élhessenek – tette hozzá.

Fischer Ferdinánd polgármester arról beszélt: bár a város hátrányos helyzetű térségben van, erős közösségi hagyományokkal, aktív civil élettel és egyre bővülő sportinfrastruktúrával rendelkezik. Ez jó alapot ad a program megvalósításához, ami évtizedekre meghatározhatja Edelény jövőjét – mondta.

