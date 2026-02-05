Óvodáskorában kezdődött Görög László színészi pályafutása

Már egészen fiatalon megmutatkozott Görög László színészi vénája: a Jászai Mari-díjas színművész óvodásként, ragasztott szakállal lépett először színpadra, amikor a Répamese egyik szereplőjeként nagyapót alakította. A kezdetekről, a pályáját meghatározó élményekről és az idő múlásához fűződő érzéseiről születésnapja alkalmából mesélt a Duna Családi kör című műsorában.

„Nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy az idő telik. Van egy nyolcéves kislányom, akivel szereznék minél több időt tölteni” – fogalmazott a színművész a Családi kör stúdiójában. Őszintén beszélt arról is, hogy születésnapja óhatatlanul is derűs szomorúsággal tölti el: szülei elvesztése soha nem múló hiányként él benne, hiszen – mint mondta – bármennyi idős is az ember, fájó rádöbbeni, hogy nincsenek már szülei.

Születésnapjára a műsor készítői egy múltidéző kártyajátékkal lepték meg, amelynek segítségével élete fontos állomásait, személyes és szakmai emlékeit idézte fel. A színészet iránti érzéke már gyermekkorában megmutatkozott. „Minden érdekelt, mindenre kíváncsi voltam. Ez pedig egy olyan hivatás, amelyben az ember mindenbe belekóstolhat: foglalkozásokba, korokba, lelkiállapotokba” – mondta indíttatásáról Görög László, aki érdeklődését az igazi tudástárban, a könyvtárban bővítette: második osztályosként kapott bérletet a gyerekkönyvtárba, sokat olvasott, különösen a csillagászati könyvek ragadták meg a figyelmét. Legmegrázóbb olvasmányélményeként A Pál utcai fiúk című regényt említette.

A Dunán tavaly januárban bemutatott Ványa bácsi – Buborékkeringő című tévéfilmben parádés alakítást nyújtó Görög László elárulta azt is, hogy pályaválasztását édesapja nem fogadta kezdetben lelkesedéssel, hiszen ő, aki több szakmát is kitanult, hogy eltarthassa családját, a biztosabb jövőt szem előtt tartva inkább a tanulás felé terelte fiát. Végül egy szeretett pedagógusa győzte meg szülőjét, hogy hagyja őt menni ezen az úton.

Kiemelt kép: Görög László (Fotó forrása: MTVA)