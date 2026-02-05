Orbán Viktor: Ne dőljünk be a meséknek! A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek

„Ne dőljünk be a meséknek! A Tisza nem tudna nemet mondani Brüsszelnek” – közölte Orbán Viktor a közösségi oldalán.

A Facebookon közzétett videóban elhangzik: Brüsszel kérésére a Tisza Párt eltörölné a rezsicsökkentést, amelyet a felvételen „humbugnak” neveznek. Emellett a párt mindenben támogatná Ukrajnát, így annak európai uniós csatlakozását is: egy hivatkozott felmérés szerint ebben a kérdésben 58,18 százalékos támogatottság mutatkozik.

A videó szerint

a Tisza Párt visszaállítaná a sorkatonai kötelezettséget is. Ruszin-Szendi Romulusz a videóban hangsúlyozta: a sorkatonaságot nem megszüntették, hanem csak felfüggesztették, és szükség esetén mindenkit azonnal berántanának.

A felvétel hangsúlyozza: Magyar Péterék aláírták a migrációs paktumot is.

A miniszterelnök a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy nem szabad bedőlni Magyar Péter ígéreteinek, mert azok mögött brüsszeli érdekek állnak.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)