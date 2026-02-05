Orbán Balázs: aki a magyar úton jár, az jobban jár, mint aki a brüsszeli utat választja

Magyarország érdeke, hogy kimaradjon a háborúból, ne adja pénzét Ukrajnának, és megőrizze a rezsicsökkentést – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a közmédia Kell még valamit mondanom, Ildikó? című podcastjében.

A politikus hangsúlyozta: a februárban életbe lépett kormányzati intézkedések azt bizonyítják, hogy „aki a magyar úton jár, az jobban jár, mint aki a brüsszeli utat választja”. Rámutatott, miközben több nyugat-európai, „háborúpárti” kormány megszorításokat vezet be és kivezeti az energetikai támogatásokat, Magyarországon a rezsicsökkentés mellett még rezsistop is van. Fontosnak nevezte, hogy az emberek érezzék: a béke és a biztonság politikája anyagi értelemben is előnyt jelent.

Orbán Balázs beszélt arról is, hogy a jobboldali, patrióta, szuverenista oldalon egyre többen jelennek meg olyanok, akik korábban nem vettek részt a közéletben. Mint mondta, a Fidesz kampánya akkor lehet sikeres, ha segíti ennek a társadalmi mozgalomnak a kibontakozását.

Orbán Viktorról úgy fogalmazott: tőle azt lehet várni, hogy „ne vezesse az országot háborúba, ne adja a pénzünket Ukrajnának, védje meg a rezsicsökkentést”.

Az Orbán Viktor és Magyar Péter alkalmasságát vizsgáló közvélemény-kutatásokról kijelentette: a baloldalon több intézet „a politika szolgálóleányává változott”. Úgy vélte, Magyar Pétert saját szavazói sem tartják alkalmasnak komoly közjogi tisztség betöltésére.

Az ellenzékről szólva azt mondta, ahogy 2022-ben Márki-Zay Péter mögött, most Magyar Péter mögött is nemzetközi lobbihálózat áll, jelenleg a brüsszeli bürokraták és a liberális elit támogatásával. Megjegyezte: Magyar Péter „egy európai háborúpárti elit fogott embere”. Véleménye szerint a Tisza Párt megpróbálja elhallgatni az összefüggést az orosz energia, Paks II. és a rezsicsökkentés között, holott „ha nincs orosz energia, nincs Paks II., ha nincs orosz gáz, akkor nincs rezsicsökkentés”.

A magyarországi cigányokról Orbán Balázs kijelentette: „A magyarországi cigányság segítségével, együttműködésével, támogatásával tervezzük megnyerni az áprilisi országgyűlési választást”. Felidézte Orbán Viktor korábbi szavait is, miszerint „a cigányságnak szárnyakat kell adni”, és hozzátette: „A cigányság képviselői arról beszélnek, hogy (…) ők munkát szeretnének, lehetőséget”.

A szolidaritási hozzájárulással kapcsolatban úgy fogalmazott: „álhírgyártás” zajlik, a kormányrendelet egy alkotmánybírósági döntést hajt végre. Karácsony Gergely főpolgármesterről azt mondta: nem járható út, ha valaki nem tesz eleget törvényi kötelezettségeinek, a főpolgármester felelőssége Budapest működtetése.

Orbán Balázs elmondta: Budapest nélkül nem lehet választást nyerni, ugyanakkor „pozitív meglepetések várhatók” a fővárosban. Reményei szerint Orbán Viktor február 14-i évértékelőjében arról beszél majd, hogy az európai elit Ukrajna finanszírozását tekinti a legfontosabb projektnek, miközben „ha az ukrán jólétet építjük, abból nem lesz magyar jólét”.

Orbán Balázs 2025.05.08-án. Fotó: hirado.hu / Horváth Péter Gyula