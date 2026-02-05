Nagyszabású beruházásokkal és kulturális programokkal készül Mohács a csata 500. évfordulójára

Nagyszabású beruházások, fejlesztések és jelentős kulturális programok valósulnak meg, művészeti alkotások készülnek az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódóan – jelentette be a feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos sajtótájékoztatón a Duna-parti városban.

Hargitai János (KDNP), a térség országgyűlési képviselője, a mohácsi csata 500. évfordulójáról történő méltó megemlékezéssel összefüggő feladatok ellátásáért felelős miniszteri biztos emlékeztetett: a kormány számos döntést hozott az emlékévhez kapcsolódó beruházásokról, tavaly pedig az országgyűlés is megalkotta a mohácsi csata hőseinek emlékéről szóló törvényt.

A megemlékezések és fejlesztések kereteit megalapozó jogszabállyal azoknak a magyar, cseh, horvát, német és szerb származású mohácsi hősöknek állítanak emléket, akik hazánkat és Közép-Európát védték, s akik hazaszeretetükről, példamutatásukkal, önfeláldozásukkal adtak mintát az utókornak – húzta alá.

Közölte, hogy

az emlékévhez kapcsolódóan több – kormánydöntésekkel megerősített és forrással támogatott – komoly fejlesztés elindult már, illetve indul a következő években Mohácson.

A területfejlesztéseket érintően elkészült a város mellett húzódó M6-os autópálya horvát határig tartó szakasza, zajlik a közel harminc kilométernyi új utat – közöttük a sztráda és Mohács közötti négysávos szakaszt is – magában foglalva az ország legnagyobb hídfejlesztése, valamint előkészítés alatt áll Villány rákötése az autópályára.

Ezekkel a beruházásokkal elérik, hogy Mohács megszabadulhat „végpont jellegétől”.

Egy térségeken, országokon átívelő, kelet-nyugati és egy észak-déli tranzitút egyik fontos keresztező pontja lesz, amelytől jelentős mértékben felértékelődik a város és környéke – emelte ki, hozzáfűzve, hogy az emlékezetpolitikát érintő beruházások között megújul a nemzeti emlékhely, a városban álló emlékkápolna, valamint komoly városrehabilitációs fejlesztések is zajlanak majd.

Az 500. évforduló ünnepségeit oly módon rendezik meg, hogy kitekintést adjanak a törökök kiűzését eredményező 1687-es nagyharsányi ütközetre, azaz második mohácsi csatára is. Mohács térsége ugyanis nemcsak egy nemzeti tragédia, hanem a Balkánt és a magyar vidéken át félezer éven át uralkodó birodalom feletti győzelem szimbóluma is

– jelezte.

A miniszteri biztos közölte, hogy az emlékév kapcsán kulturális tartalmak – egyebek mellett képző-, zene- és színházművészeti – alkotások készülnek, valamint fontosnak tartotta kiemelni, hogy a 2026-os kerékpáros körverseny, a 47. Tour de Hongrie királyetapja is a magyar történelem egyik legjelentősebb csatájának 500. évfordulójára emlékező Mohácsról rajtol, a versenyzők pedig a második csata helyszínét érintve indulnak a cél felé, Pécs és a Mecsek irányába.

Pávkovics Gábor (Fidesz-KDNP), a Duna-parti város polgármestere azt mondta, hogy a beruházási céljaik legtöbbje a kormányzat támogatásával fog teljesülni az emlékév kapcsán.

A fejlesztések közül kiemelte, hogy a Dorfmeister-freskókkal díszített, Csatatéri emlékkápolna teljes felújítása, a környező infrastruktúra fejlesztése már elkezdődött 2,2 milliárd forint értékben, de

meg fog újulni Mohács teljes belvárosa, így a Széchenyi tér és a környező utcák is, valamint a Fogadalmi templom hősökre emlékező árkádsora, valamint a városháza, továbbá egy parkolóház is épül összesen tízmilliárd forint értékben.

A későbbiekben – az évtized végéig – a Duna-parti sétányt újítanák fel, valamint egy szállót alakítanak ki a folyó partján, ugyanis a következő években Mohács nagy hangsúlyt szeretne helyezni a turisztikai ágazat megerősítésére – mondta.

Kiemelte, hogy a kulturális és művészeti programok terén már meghirdettek egy civil pályázatot 100 millió forintos kerettel, de készül egy rockmusical Mohács 500 címmel, lesz „ötszáz torokkal” kórustalálkozó a csatában részt vevő nemzetek énekegyütteseivel, készülnek kisfilmek, valamint tanulmányi versenyeket, könnyűzenei és hagyományos nemzetiségi programokat rendeznek 2026 során.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) a főigazgatója közölte, hogy a sátorhelyi emlékhely teljes felújítása során egy 1200 négyzetméteres földalatti, korszerű, interaktív kiállítóhely létesül, míg a területen fellelt csaknem félezer hősi halott maradványát a parkban lévő kápolna altemplomban helyezik majd örök nyugalomra.

Megújulnak a temetési emlékjelek, kopjafák, bálványok, míg a körkörös tér pihenő sarkaiban művészeti alkotásokat helyeznek el, valamint megépül a hősök fala, amelyen a csatában harcolók közül névvel beazonosítottak neve lesz olvasható – sorolta.

Felhívta a figyelmet, hogy a Szent Korona formájú központi épület is megújul, ahogy a bejáratnál lévő hatalmas bronzkapu, a csatában elesettek csontjai által ihletett Hádész kapuja is.

Móczár Gábor közölte: az év művészeti, kulturális programjainak egy nagy része már kialakult, de a következő hetekben, hónapokban is folyamatosan bővül, színesedik a programsor.

A legfontosabb napon, az ütközet 500. évfordulóján, augusztus 29-én várhatóan a fogadalmi templomban a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia mutat be nagymisét, a tömegsírokból származó csontmaradványokat helyeznek végső nyugalomra, az emlékhelyen a csatában résztvevő országok elöljáróinak részvételével rendeznek nagyszabású megemlékezést, este a belvárosban pedig bemutatják a Mohács 500 rockmusicalt.

A NÖRI a teljes magyar iskolarendszer számára kis ki fog dolgozni egy keretrendszert, amely révén a pedagógusok szerte az országban a legfrissebb kutatások alapján tudnak tudást átadni a fiataloknak rendhagyó emlékórák keretében – fűzte hozzá a főigazgató.

Kiemelt kép: A Mohácsi Nemzeti Emlékhely 2025. október 2-án (Fotó: MTI/Kacsúr Tamás)