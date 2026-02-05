Minden tév- és rémhírrel szemben a HÉV-flotta megújulása nem marad el - közölte a szaktárca

Magyarország kormánya sem a célból, sem a céldátumból nem enged: az évtized végéig új pályán, új járművekkel közlekedhetnek majd a szentendrei HÉV utasai. Először a H5 HÉV-et újítjuk meg, aztán sorban a többit - közölte az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) csütörtökön az MTI-vel.

Közölték: a most gyártói ajánlat nélkül lezárult közbeszerzési eljárás ezt egyáltalán nem akadályozza meg.

„„Módosított feltételekkel a lehető legrövidebb időn belül újabb tendert írunk ki, amelynek fedezetét akár hazai forrásokból is biztosítjuk” ”

– írták.

„A szigorú időkorláttal felhasználható uniós forrásokról sem mondunk le: már vizsgáljuk annak lehetőségét, hogy ezeket a forrásokat milyen más, fontos közlekedésfejlesztési cél teljesítéséhez rendelhetjük hozzá. 1300 milliárd forint értékben indultak és indulnak vasútiinfrastruktúra-fejlesztések az országban, a megmaradt forrásnak tehát bőven van másik helye, ahol az uniós szabályoknak megfelelően a magyar pályahálózat fejlesztésébe tudjuk fektetni” – fogalmazott a tárca.

„A tender eredménye az utasokat tehát sem rövid-, sem hosszabb távon nem érinti, hiszen az új járművek beszerzéséig a HÉV üzemeltetése továbbra is biztosított, 2030-ig pedig minden kitűzött HÉV-fejlesztést végrehajtunk ”

– hangsúlyozta az ÉKM.

Kiemelt kép: Szentendre fele közlekedő H5-ös HÉV a Batthyány téri végállomáson (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka Dániel)