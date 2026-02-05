Kijevben találkozott egymással Tusk és Zelenszkij

A látogatás elején Tusk és Zelenszkij lerótták tiszteletüket az Ukrajna védőinek szentelt kijevi emlékfalnál. A találkozó további programjáról még nem közöltek részleteket.
A lengyel kormányfőt a kijevi pályaudvaron az ukrán külügyminiszter üdvözölte. Andrij Szibiha ezt követően az X-en azt írta: Lengyelország „élen jár” az Ukrajnának adott támogatás, ezen belül az energetikai segítségnyújtás terén. A lengyel küldöttség tagja Andrzej Domanski pénzügyminiszter is, aki lengyel részről az Ukrajna háború utáni újjáépítéséről szóló következő nemzetközi fórumot készíti elő.
A PAP lengyel hírügynökség szerint a látogatás az ukrajnai energetikai infrastruktúra elleni orosz légitámadásokkal is összefügg.
Lengyelország az utóbbi napokban kormányzati stratégiai tartalékokból, valamint közadakozásból származó áramfejlesztőket szállított Ukrajnának.
Kiemelt kép: Donald Tusk lengyel kormányfő és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Kijevben (Fotó: MTI/EPA/PAP/Pawel Supernak)