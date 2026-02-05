Irán üzemanyag-csempészet miatt lefoglalt két olajszállító tartályhajót a Perzsa-öbölben

Az iráni Forradalmi Gárda lefoglalt a Perzsa-öbölben két olajszállító tartályhajót, amelyeket üzemanyag-csempészettel vádolnak – jelentette az állami televízió csütörtökön.

A gárda haditengerészetének helyi parancsnoka, Hejdar Hanrian-Modzsarad tábornok közölte, hogy a járművek körülbelül 1 millió liter üzemanyagot, egyebek mellett dízelt szállítottak.

A hajókat a Fárszi-sziget közelében foglalták le, majd a déli Busehr kikötővárosba vontatták.

A fedélzeten tartózkodó, 15 külföldiből álló legénységet az iráni hatóságok őrizetbe vették.

A jelentés nem tért ki a hajók üzemeltetőire, valamint arra sem, hogy milyen zászló alatt közlekedtek. A Forradalmi Gárda közleménye szerint a vízi járművek az utóbbi hónapokban egy üzemanyagcsempész-hálózat tevékenységében vettek részt, azonosításuk pedig a haditengerészet hírszerzési információi alapján történt.

Az üzemanyag-csempészet tartós problémát jelent Iránban, ahol az üzemanyag ára az egyik legalacsonyabb a világon. Az iráni hatóságok szerint az állam évente több milliárd dollárt veszít az illegális üzemanyag-kereskedelem miatt.

A kiemelt kép illusztráció:Az iráni Forradalmi Gárda hivatalos internetes honlapján 2023. augusztus 2-án közreadott képen hadgyakorlat a Perzsa (Arab)-öbölben fekvõ Abu Musza-szigeten. MTI/EPA/Sepahnews.