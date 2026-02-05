Irán új típusú ballisztikus rakétát állított hadrendbe, amellyel elérheti Izraelt is

Az iráni Forradalmi Gárda hadrendbe állította a Horramsahr ballisztikus rakétájának negyedik generációját – közölte csütörtökön az Iszlám Köztársaság elithadseregéhez közel álló Farsz hírügynökség.

A Farsz szerint az ország legkorszerűbb rakétájáról van szó, amelynek hatótávolsága mintegy 2000 kilométer, és több mint egytonnás robbanófejet tud célba juttatni. A híradás szerint egyúttal felavattak egy új, föld alatti rakétavárost a Forradalmi Gárda űrközpontjában.

Különös jelentőséggel bír Irán katonai doktrínájának módosítása.

Ennek értelmében a 2025 júniusában történt, 12 napos iráni-izraeli háború hatására a teheráni vezetés feladja eddigi védekező jellegű stratégiáját, támadó stratégiára cserélve azt.

Az új rakéták hadrendbe állításának célja, hogy megmutassák az ország képességét nagy erejű megelőző vagy megtorló csapások végrehajtására.

Az Egyesült Államok már régóta követeli az iráni kormánytól, hogy változtassa meg rakétaprogramját egyebek között a ballisztikus rakéták hatótávolságának korlátozásával. Ami a nukleáris fegyvereket illeti, a hét elején iráni elnök elrendelte az Egyesült Államokkal folytatott nukleáris tárgyalások újrakezdését.

Irán rendszeresen tesz bejelentést új fegyverekről és azok sikeres tesztjéről. Ezek valódiságát azonban nem lehet független forrásból ellenőrizni. Hivatalos források szerint

az ország több olyan rakétatípussal rendelkezik, amelyeknek a hatótávolsága eléri a 2000 kilométert, és amelyekkel képes csapást mérni Izraelre vagy a térségbeli amerikai támaszpontokra.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: X.com)