Idén is lesz Mol Balaton-átevezés, mutatjuk, mikor

Idén június 27-én rendezik meg, immár kilencedik alkalommal az ország egyik legnagyobb szabadidős vízisport-eseményét, a Mol Balaton-átevezést, amelynek központja ezúttal is a Zamárdi szabadstrandon lesz.

„Az elmúlt években a Balaton-átevezés egy hatalmas közösségi esemény lett, ahol fiatalok és idősek, kezdő és haladó evezősök, hobbilapátolók és olimpikonok, tapasztalt vízitúrázók és kalandvágyó mozgáskedvelők, baráti társaságok, családok, vagy akár munkahelyi kollektívák egyaránt megfordulnak” – fogalmazott a szövetség honlapján Vida Gergely főszervező, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség (MKKSZ) szervezési és marketing igazgatója.

„A célunk, hogy összekössük a mozgást a szórakozással. Úgy gondolom, erre a Balaton-átevezés a legjobb lehetőség, pláne egy olyan impozáns helyszínen, mint Zamárdi. Nagy öröm számomra, hogy minden évben rengeteg olyan nevezőnk van, akik első alkalommal vállalkoznak egy ilyen kihívásra, ugyanakkor rendre találkozom ismerős, már rutinosnak mondható átevezőkkel is. Ebből is látszik, hogy ezt az életérzést, a vízen való szabadságot, a Balaton finom hullámait, a szikrázó napsütést és persze szemben a tihanyi apátság látványát nem lehet megunni.”

A 2026-os átevezés névadó főszponzora a Mol-csoport lesz, amely közel harminc éve áll kapcsolatban a szövetséggel.

Az indulók bármilyen emberi erővel hajtott vízi járművel (például kajakkal, kenuval, SUP-pal, outriggerrel, sárkányhajóval, gumicsónakkal) nekivághatnak a kihívásnak.

A nyolc kilométeres táv a tihanyi apátság felé elindulva veszi kezdetét, majd egy fordulót követően visszaérkezve a szabadstrandra, a célkapun való áthaladással ér véget.

Nevezni szombaton 12 órától lehet a Balatonátevezés.hu oldalon.

Kiemelt kép: Résztvevők a 2025-ös Balaton-átevezésen a zamárdi szabadstrandon (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)