Idén ezer magyar fiatal táborozhat Magyarországon a nagyvilágból – jelentette be Nacsa Lőrinc

A Diaszpóra program idén ezer, tíz és huszonöt év közötti, a nagyvilágban élő magyar vagy magyar gyökerű fiatalnak teremt lehetőséget magyarországi táborozásra, arra, hogy megerősítse kapcsolatát a magyar nyelvvel, kultúrával és közösséggel – közölte a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára csütörtökön a sátoraljaújhelyi Rákóczi-táborban tartott sajtótájékoztatón.

Nacsa Lőrinc emlékeztetett, a program tíz éve indult, célja hogy a diaszpórában élő fiatalokat, akiknek jelentős része még soha nem járt az anyaországban, eljuttassa ide, és közösségben, egy értékes program keretében egy hetet eltöltsenek. Sok esetben olyan fiatalokról van szó, akik akár több ezer kilométerre élnek Magyarországtól.

Nacsa Lőrinc azt mondta,

a táboroztatás során megismertetik velük a Kárpát-medencei magyar történelmet, kultúrát, a meghatározó hagyományainkat és az épített örökséget, valamint elősegítik, hogy a diaszpórában élő magyar fiatalok közösségi kapcsolatokat alakítsanak ki a Kárpát-medencében élő magyar fiatalokkal.

Az államtitkár jelezte, az érintettek anyanyelvtudását is fejlesztik szakemberek bevonásával, mert a szülőföldön való boldogulás és a magyar identitás megőrzésének egyik kulcsmomentuma az anyanyelv megőrzése.

Nyilvánvalóan segítjük a diaszpóra és az anyaország kapcsolatát is, hiszen ez a program évről évre megerősíti Magyarország és azon diaszpóraszervezetek kapcsolatát, ahonnan a fiatalok érkeznek – emelte ki. Nacsa Lőrinc hozzátette: reményük és tapasztalatuk az, hogy a programból visszaérkező fiatalok aktívabbak lesznek a saját közösségeikben is.

Fontos, hogy olyan közösségi élményben legyen része az ide érkezőknek, ami megerősíti őket magyarságukban. Ez mindenki számára támogatható és fontos, hogy a nemzetpolitikai eredményeket ne hagyjuk veszni – mondta.

„A 2026-os áprilisi országgyűlési választásokon a nemzetpolitika is kockán forog”

– jelentette ki. Szerinte a nemzetpolitikának továbbra is azon kell dolgoznia, hogy magyart a magyarral összekapcsoljon, nem pedig hogy szétválasszon és egymásnak ugrasszon. „Sajnos erre is vannak jelek” – mondta az államtitkár.

Nacsa Lőrinc az MTI kérdésére a sajtótájékoztatón elmondta: 2016-ban még száz csak gyermeket láttak vendégül a programban.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke beszédében hangsúlyozta, 2016 óta fiatalok ezrei érkezhettek Magyarországra a világ legkülönbözőbb pontjairól. A Diszapóra Programban csak az elmúlt évben mintegy 700 fiatal fordult meg Sátoraljaújhelyen, akik 33 országból érkeztek.

„Ez is mutatja, hogy mi magyarok egy világnemzet vagyunk”

– mondta.

Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke szerint világnemzet a magyar (Fotó: MTI/Erdős József)

Kiemelte, a programba csütörtöktől lehet jelentkezni egészen március 23-áig a Kárpát-medencén kívüli országokban élő 10 és 25 év közötti magyar fiataloknak. Nekik egy ajánlólevelet is csatolni kell a jelentkezéshez, amivel igazolni tudják azt, hogy egy magyar diaszpóraközösségben aktív szerepet töltenek be. Ez lehet cserkészcsapat, vasárnapi iskola vagy magyar egyházi közösség – mondta.

Csáky Csongor jelezte,

az első alkalom a csíksomlyói búcsú lesz, de nyáron további tematikus táborokkal várják a fiatalokat, többségében Sátoraljaújhelyben. Budapesten is töltenek el időt a táborozók, és cél, hogy egy további külhoni helyszínre is ellátogassanak.

Rámutatott, a szülőknek fontos, hogy olyan országba érkeznek a gyermekeik, ahol biztonságban lesznek. A Diaszpóra programba a Rákóczi Szövetség honlapján lehet jelentkezni.

Kiemelt kép: Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára (Fotó: MTI/Erdős József)