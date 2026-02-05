Gyermekpornográfia miatt ítéltek el egy fiatalkorút Kazincbarcikán

Gyermekpornográfia minősített esete miatt egy év hat hónap, végrehajtásában két évre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélt a Kazincbarcikai Járásbíróság egy fiatalkorút – tájékoztatta a Miskolci Törvényszék csütörtökön az MTI-t.

A fiatalkorú különböző közösségimédia-felületeken

olyan pornográf tartalmú felvételeket szerzett meg, tárolt, illetve továbbított más felhasználóknak, amelyek mindegyike 18. életévét be nem töltött, esetenként 12 évesnél fiatalabb személyeket ábrázolt.

A bíróság végleges hatállyal eltiltotta a vádlottat bármely olyan foglalkozás gyakorlásától vagy egyéb tevékenységtől, amelynek keretében tizennyolcadik életévét be nem töltött személy nevelését, felügyeletét, gondozását, gyógykezelését végezné, illetve ilyen személlyel egyéb hatalmi vagy befolyási viszonyban állna – tartalmazza a közlemény.

A vádlott az előkészítő ülésen beismerte bűnösségét, és lemondott a tárgyaláshoz való jogáról, ezért az ítélet jogerős – írta a törvényszék.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)