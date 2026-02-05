Gulyás Gergely: A kormány három olyan ukrán katonai vezetőt tiltott ki, aki a kényszersorozásért felelős

A kormány három olyan ukrán katonai vezetőt tiltott ki, aki a kényszersorozásért felelős – mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten, a Kormányinfón.

Kormányinfó, 2026. február 5.

Gulyás Gergely elmondta, a kormány szomorúan vette tudomásul, hogy folytatódik a kényszersorozás Kárpátalján és az alapvető emberi jogok tiszteletben tartására hívta fel az ukrán hatóságok figyelmét a kormány nevében.

Emlékeztetett arra, hogy „tavaly Sebestyén József honfitársunk halt bele a kényszersorozásba”, most pedig egy szívbeteg, az ukrán sorozóbizottságok által is többször alkalmatlannak nyilvánított magyar ember lett áldozata ennek.

Ez egy megtámadott, háborúban álló országban is elfogadhatatlan – hangsúlyozta, jelezve:

a magyar kormány „különösen kényes” arra, ha a kárpátaljai magyarság jogait veszik semmibe.

Elmondta, döntöttek három olyan katonai vezető kitiltásáról, aki a kényszersorozásért felelős. Az európai normákkal is ellentétes az, ami történt, ezért a schengeni övezetből történő kitiltásokat is elrendelte a kormány – közölte.

Gulyás Gergely rámutatott: „ezt az Ukrajnát akarják már 2027-ben beléptetni az Európai Unióba”, nekik akar az EU több ütemben összesen 1500 milliárdos támogatást adni. Ezért is kiemelt fontosságú a nemzeti petíció – tette hozzá.

Már 75 ezren nyújtottak be pályázatot az otthoni energiatároló programra

– közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter, jelezve, hogy a kormány meg fogja emelni az eredetileg 100 milliárdos program keretösszegét.

Gulyás Gergely hozzátette: a pályázati időszak lezárultával, március 15. után döntenek a támogatási keret emelésének összegéről.

Hangsúlyozta: a 2,5 millió forintos vissza nem térítendő támogatással a kormány célja, hogy minél többen legyenek képesek nemcsak termelni, hanem tárolni is a napenergiát, és ennek köszönhetően érdemben tovább csökkentsék a családok energiakiadásait – mondta a miniszter.

Péntektől kézbesíti a postás a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első részletét

– közölte.

Gulyás Gergely elmondta: azoknak a nyugdíjasoknak, akik banki átutalást kértek, február 12-én utalják a február havi nyugdíjat, egy nappal később pedig a 13. havit és a 14. havi nyugdíj első részletét.

Több millió családhoz érkezik a napokban magasabb fizetés a januári bérek utalásával

– hívta fel a figyelmet. Gulyás Gergely elmondta, a minimálbéremelés, a közszféra béremelése, családi adókedvezmények emelése és további adómentességek is hatályba léptek.

Emlékeztetett arra, hogy a kormány kétszer ötven százalékkal emelte meg, azaz megduplázta a családi adókedvezményt: tavaly július 1-jével, illetve idén január 1-jével. Közölte azt is, a háromgyerekes édesanyáknak tavaly novembertől, a 40 év alatti kétgyermekes édesanyáknak pedig 2026 év elejétől nem kell személyi jövedelemadót (szja) fizetniük.

Gulyás Gergely kitért arra, hogy a minimálbér 322 ezer forintra emelkedett. Januártól átlagosan 10 százalékkal nőtt a tanárok, óvodapedagógusok bére. A kulturális, szociális és gyermekvédelmi területen dolgozók 15 százalékos béremelése egy fontos, bár önmagában nem elegendő lépés, amelyet a jövőben folytatni kell – tette hozzá.

Kiemelt kép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2026. február 5-én (Fotó: MTI/Purger Tamás)