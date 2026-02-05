Fogamzásgátló tabletta végzett egy 19 éves fiatal lánnyal – sokan nem tudják, milyen veszélyes mellékhatásokkal jár a gyógyszer

A 19 éves Aine Rose Hurst tavaly márciusban hunyt el, miután agyában vérrög alakult ki. Halálát az általa szedett Femodette nevű kombinált hormonális fogamzásgátló tablettával hozták összefüggésbe. Családja most nyilatkozott a sajtónak a történtekről.

A Sky News beszámolója szerint a fiatal nőt korábban levették a tablettáról, mert éves ellenőrzésén magas vérnyomást állapítottak meg nála. Miután vérnyomása az NHS irányelvei szerint ismét elfogadható szintre csökkent, visszarakták a fogamzásgátlóra.

A tragédiát megelőző napokban Aine erős fejfájásra panaszkodott, állapota hirtelen nagyot romlott és elvesztette eszméletét. A kórházban elvégzett vizsgálatok agyi vérrögöt mutattak ki nála, amelyet mérete és elhelyezkedése miatt nem lehetett megoperálni.

A kórházba kerülés után rövid időn belül meghalt.

Családja szerint nincs elég tájékoztatás a fogamzásgátlók mellékhatásairól. Aine nagynénje rámutatott: a gyógyszerekhez mellékelt, több mint százoldalas betegtájékoztatókat a legtöbben nem olvassák el, különösen a fiatalok. Szerinte egyértelműbb figyelmeztetésekre lenne szükség.

A problémát több orvos már évek óta fontosnak tartja, mivel a fogamzásgátló tabletták könnyen hozzáférhetők online és patikákban is, elengedhetetlen, hogy a fiatal nők tisztában legyenek a lehetséges kockázatokkal.

