Felháborodást keltett egy téli olimpiai reklám, amelyben a kanadai popsztár az amerikai csapatot népszerűsíti

A videóban McRae egy havas hegyen látható, ahol egy bagolytól kér segítséget, hogy eljusson Milánóba a megnyitóünnepségre – ám nem a kanadai válogatottal, hanem az Egyesült Államok csapatával való találkozás céljából. „Ez a hétvége Amerika legjobb korcsolyázóiról szól, akik az aranyéremért versenyeznek, valamint Lindsey Vonn epikus visszatéréséről” – mondja a reklámban McRae. „Aztán vissza az államokba a nagy meccsre, a Super Bowl 60-ra.”

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Tate McRae (@tatemcrae) által megosztott bejegyzés

A Grammy-díjra jelölt énekesnő, aki július 1-jén, Kanada napján született, és Calgaryban nőtt fel, elmondása szerint ma már kevésbé érzi otthonának a várost, bár szurkol a helyi NHL-csapatnak, a Flamesnek, és alkalmanként felbukkan a mérkőzéseiken is – írja a The New York Times. Tate McRae emellett zenei videóiban gyakran utal nyugati-kanadai gyökereire: az Exes című videóban cowboycsizmát visel, míg a Greedy-klipben egy hokiarénában tűnik fel.

A két ország közötti feszültség Trump második elnöki ciklusa óta nőtt jelentősen, miután az amerikai elnök többször is jelezte, hogy „gazdasági erővel” annektálná Kanadát, és Amerika 51. államává tenné. Trump emellett szigorú vámokat vetett ki a kanadai autóiparra, valamint az acél- és alumíniumexportokra.

A reklám a rádióműsorok és a közösségi média témája lett. Többen is a kanadaiak közül a közösségi médiában osztották meg csalódottságukat amiatt, hogy a Calgaryban született és ott felnőtt énekesnő az amerikai csapatot népszerűsíti. A kanadai CBC összegyűjtött néhány ilyen reakciót az internetről.

A Made in Canada nevű médiavállalat például az X-en tette fel a kérdést, miért az amerikai csapatot támogatja McRae.

A Toronto Life magazin – sokak szerint meglehetősen túlzó módon – hazaárulásnak nevezte az esetet.

A Virgin Radio Toronto TikTok-fiókján megosztott beszélgetésben a műsorvezetők, Daryn Jones és Deepa Prashad is megvitatták a reklámot, és azt kérdezték: „Miért ünnepli az amerikai sportolókat?” „Nem volt egy amerikai, aki szerepelhetett volna ebben a reklámban?” – tette fel a kérdést Prashad, aki ezután azt is felvetette, hogy a reklám miatt McRae „eladta magát”. Jones úgy folytatta: „Az olimpia Calgaryban volt, ami a szülővárosod, Tate McRae. Hol van a nemzeti büszkeség?”

Ugyanakkor nem minden rajongó háborodott fel. Volt, aki inkább a énekesnő karrierjének fontos előrelépéseként ünnepelte a szereplést. „Tate McRae a Super Bowlt és a téli olimpiát promózza. Itt van a kanadai pop hercegnő” – írta egy másik rajongó az X-en. Emellett voltak, akik inkább hatékony marketingfogásnak tartották a reklámot.

„Ez egy tudatos lépés az NBC részéről, hogy felkeltse a Z generáció érdeklődését” – mondta Vijay Setlur, a torontói York Egyetem sportmarketing oktatója, hozzátéve, hogy a fokozott nemzeti érzés több nézőt, különösen fiatalabbakat vonzhat a képernyő elé. Emellett kiemelte, hogy

„a politikai légkör valójában, ha lehet, csak előnyt jelent”.

A kanadai énekesnőhöz hasonló szituációba került a brit popsztár Dua Lipa is, aki novemberben szerepelt egy másik NBC Olympics-reklámban, amelyben az amerikai sportolókat – Lindsey Vonnt, Alysa Liut, Mikaela Shiffrint és Chloe Kimet – népszerűsítették.

A Milánóban és Cortina d’Ampezzóban rendezett 25. téli olimpia pénteken kezdődik a nyitóünnepséggel.

Kiemelt kép: Tate McRae (Forrás: X.com)