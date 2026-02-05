Február 5-től lehet benyújtani az áprilisi országgyűlési választásokhoz kapcsolódó kérelmeket – közölte a Nemzeti Választási Iroda

Csütörtöktől lehet benyújtani az áprilisi országgyűlési választásokhoz kapcsolódó kérelmeket – közölte a Nemzeti Választási Iroda (NVI) az MTI-vel.

Mint írták, a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok február 5-től átjelentkezési, mozgóurna- és külképviseleti átjelentkezési kérelmeket nyújthatnak be az áprilisi országgyűlési választásra. Folyamatosan kérhetik továbbá a nemzetiségi névjegyzékbe vételt vagy törlést, a kampánycélú adatkezelés engedélyezését vagy tiltását, a fogyatékossággal élők szavazásához szükséges segítséget, a választójog igazolását, valamint személyes adataik ellenőrzését – tették hozzá.

Közölték azt is,

a magyarországi lakcímmel nem rendelkező választópolgárok névjegyzékbe vételi vagy regisztrációs kérelmet nyújthatnak be az országgyűlési választásra március 18-án 16 óráig. Ők regisztráció esetén jogosultak az országgyűlési képviselők választásán részt venni, és pártlistára szavazni. Emellett kérhetik névjegyzékbe vételük módosítását, regisztrációjuk meghosszabbítását vagy törlését.

A kérelmeket online, személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani – írták.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)