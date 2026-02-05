„Fájdalmas” átszervezést jelentett be a neves amerikai lap, 300 munkatárstól kell megválniuk

„Fájdalmas” átszervezést jelentett be szerdán a The Washington Post vezetősége: a patinás amerikai napilap megválik alkalmazottainak egyharmadától.

„Megállapítottuk, hogy a vállalati struktúra túlságosan egy másik korhoz kötődik” – írta az alkalmazottakhoz intézett e-mailjében Matt Murray, a lap főszerkesztője, aki szerint a szerkesztőség minden részlegében végrehajtandó jelentős létszámcsökkenéssel járó átszervezés célja a lap jövőjének a biztosítása.

Matt Murray tájékoztatása szerint a létszámcsökkentés érinti a nemzetközi és a helyi hírekről beszámoló szerkesztőséget, valamint a sportszerkesztőséget is. Érintett továbbá a könyvrovat és a podcastrovat is.

Az érintett újságírók között van Caroline O’Donovan, az Amazon.com riportere, Claire Parker, a kairói iroda főszerkesztője és a lap többi közel-keleti tudósítója és szerkesztője – írta az X közösségi oldalon Donovan és Parker. Az AFP francia hírügynökség értesülései szerint számos más külföldi tudósítót is fenyeget az elbocsátás.

„Valamennyi osztályt érint az intézkedés. A politika és a kormány a legnagyobb szerkesztőségünk marad, és a jövőben is központi helyet foglal el az előfizetők számának növelésében” – közölte Murray, hozzátéve: „A sportszerkesztőséget a jelenlegi formájában bezárjuk.”

Az elbocsátandó munkatársak pontos számát nem közölték,

de a The New York Times úgy tudja, hogy a 800 újságíróból mintegy háromszáznak mondanak fel.

A több mint 145 éve működő The Washington Post tavaly több pénzügyi változást vezetett be, és létszámcsökkentést jelentett be, mondván, hogy a leépítések a hírszerkesztőséget nem érintik.

A Watergate-botrányt feltáró és számos Pulitzer-díjjal kitüntetett The Washington Post évek óta gondokkal küzd, több éve veszteséges. Az Amazon.com alapítója, Jeff Bezos tulajdonában lévő lap 2023-ban – amikor 100 millió dolláros veszteséget termeltek – önkéntes távozási lehetőséget ajánlott fel az alkalmazottaknak.

2013-ban, a lap megvásárlásakor Bezos kijelentette, hogy megtartja a lap újságírói hagyományát, és nem szól bele a napi működésbe. „Ez azonban a következő években természetesen megváltozik” – tette akkor hozzá.

Az elmúlt években összetűzések voltak az újság és a Bezost amiatt bíráló újságírói között, mert a lap a korábbi hagyományokkal ellentétben nem vállalta fel Kamala Harris demokratapárti elnökjelölt támogatását a 2024. évi elnökválasztáson, ami miatt több mint 200 ezerrel csökkent az internetes előfizetők száma.

Marty Baron, a The Washington Post volt főszerkesztője és emblematikus alakja a lap történelmének egyik legsötétebb napjának nevezte szerdán a súlyos leépítési tervet. A lap szakszervezete, a Post Guild közölte: „Nem lehet a hitelességét, a befolyását és a jövőjét sújtó következmények nélkül megfosztani a lényegétől egy szerkesztőséget”. A szakszervezet emlékeztetett arra, hogy „csak az elmúlt három évben a Post alkalmazotti gárdája már mintegy négyszáz fővel csökkent”.

Kiemelt kép: a The Washington Post épületének bejárata Washingtonban 2013. augusztus 5-én. Ezen a napon a Washington Post Company bejelentette, hogy eladja a társaság névadó lapját Jeff Bezosnak, az Amazon.com alapítójának és vezérigazgatójának. A könyvek digitális korszakba való átmentésével híressé vált Bezos a hivatalos közlés szerint 250 millió dollárért (mintegy 56,5 milliárd forint) vásárolja meg a The Washington Postot és annak csatolt kiadványait. (MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)