Elrendelték egy luxusszálloda bezárását abban a városban, ahol a szilveszteri svájci tűz történt

A svájci Crans-Montana önkormányzata csütörtökön elrendelte a város egyik luxusszállodájának a bezárását, mert a hotel nem tartotta be a tűzvédelmi előírásokat.

A közlemény szerint

a 85 szobás golf- és sporthotelben már tavaly augusztusban hiányosságokat tárt fel az önkormányzat az időszakos tűzvédelmi ellenőrzéskor.

Az azonnali hatályú bezárást azért kellett elrendelni, mert a szálloda a többszöri emlékeztető ellenére, sőt a december 16-án megjelölt, 2026. január 15-i végső határidőre sem hajtotta végre a szükséges intézkedéseket.

A létesítmény azonnali bezárásáról a döntést csütörtökön fogadta el az önkormányzat. Hozzátették, hogy a hotel vendégei számára egy alternatív, a golf- és sporthotellel azonos színvonalú szálláshelyet ajánl fel Crans-Montana turisztikai hivatala, hogy ott folytathassák tovább a vakációjukat.

A svájci város önkormányzata azóta fordít még nagyobb figyelmet a tűzvédelmi előírások betartására, hogy a Constellation nevű helyi bárban szilveszteréjjel váratlanul tűz ütött ki, melynek következtében 40 ember életét vesztette, további 116 pedig égési sérüléseket szenvedett.

A tragédia kapcsán Crans-Montana polgármestere, Nicolas Féraud a sajtónak nyilatkozva január 6-án elismerte, hogy a bár időszakos biztonsági és tűzvédelmi ellenőrzéseit 2019 óta nem végezték el annak ellenére, hogy évente kötelező lett volna. Az ügyben indított nyomozás adatai szerint a bárban egy csillagszóró gyertya lobbantotta lángra a bár mennyezetét borító hangszigetelő habot, és onnan terjedt tovább a tűz.

Kiemelt kép: Mentőautók érkeznek a Le Constellation bárhoz a Valais svájci kantonbeli Crans-Montana síparadicsomban 2026. január 1-jén, miután szilveszter éjjelén tűz ütött ki a szórakozóhelyen. A tűzben több tucatnyian meghaltak, csaknem százan megsebesültek (Fotó: MTI/AP/Valais kanton rendőrsége)