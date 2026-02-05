Életfogytiglani börtönre ítéltek Ausztriában a volt élettársát meggyilkoló magyar férfit

Életfogytiglani börtönre ítéltek nem jogerősen Ausztriában csütörtökön egy 33 éves magyar állampolgárt volt élettársának meggyilkolása miatt.

A salzburgi bíróság kimondta, hogy a férfi 2025. május 3-án a Salzburg tartományi Pinzgauban található Maria Alm egyik parkolójában az éjjeli órákban szándékosan fejbe lőtte egykori élettársát.

A szakács végzettségű magyar állampolgár 2019 óta dolgozott Ausztriában, a vendéglátásban, ahogy német állampolgárságú élettársa is, akivel 2024 februárjában ismerkedtek meg, de a nő már 2024 őszén megszakította kapcsolatukat.

A gyilkosság éjjelén 34 éves német nővel előzőleg megbeszélték a találkozót, amelyen személyes tárgyakat adtak volna át egymásnak. A nő egy ismerőse, aki egy autó visszapillantó tükréből figyelte a találkozót, és látta a kivégzésszerű gyilkosságot is, haladéktalanul riasztotta a rendőrséget.

Az elkövetőt néhány nappal később Hollandiában fogták el európai elfogatóparancs alapján.

A korábban büntetlen előéletű férfi elismerte bűnösségét a tárgyaláson. A fegyverről azt mondta, hogy önvédelemre szerezte be, mert korábban „már volt dolga rossz emberekkel”.

„Mindennek nem lett volna szabad megtörténnie. Sajnálom” – jelentette ki a vádlott a tárgyaláson. Azt mondta, hirtelen támadt az a gondolata, hogy ezt meg kell tennie a saját védelmére annak érdekében, hogy a volt élettársa és mások se bánthassák. Az ügyészség szerint a férfi őrizetbe vételekor azzal is védekezett, hogy pszichológiai problémái vannak. A kivizsgálásával megbízott pszichológus szerint azonban a tett elkövetésekor beszámítható állapotban volt, és nem szenved semmilyen mentális zavarban. A férfi ügyvédje közölte, hogy fellebbezést nyújtanak be az ítélettel szemben.

Kiemelt kép forrása: Osztrák rendőrség