Egy fideszes politikus a vonaton lefülelte a Tisza Párt vezetőit, amint egy titkos tervről beszéltek

Gulyás Gergely Kristóf fővárosi fideszes képviselő arról számolt be közösségi oldalán, hogy egy vonattal utazott Debrecenbe Kapitány Istvánnal, a Tisza Párt gazdasági szakpolitikusával és Tárkány Zsolttal, a Tisza Párt sajtófőnökével és országgyűlési képviselőjelöltjével.

Gulyás Gergely Kristóf azt mondta, hogy a büfékocsiban botlott bele az ellenzéki politikusokba, és meghallotta miről beszélnek – írta a Mandiner. A vonatútról a sajtófőnök egy képet is megosztott a Facebook-oldalán:

A fideszes politikus szerint amikor találkozott velük, akkor „elkezdtek mellette susmusolni”, és Tárkány Zsolt kijelentette, hogy „átverik az embereket”. Sőt, állítása szerint azt is hozzátett: jó, hogy vonattal vannak, mert azt „kajálják az emberek”.

„Azért mondtam, hogy jöjjünk ezzel, mert amúgy a f*sznak van kedve”

– mondta Gulyás Gergely Kristóf szerint Kapitány Istvánnak a párt sajtófőnöke.

Gulyás Gergely Kristóf szerint Kapitány István eközben arról beszélt, hogy milyen korrupciós hálókat szeretnének kiépíteni, ha hatalomra kerülnek.

Állítása szerint azt mondta, hogy a nagy beruházásoknál ki kell előre alakítani egy KKV-kört, amikkel majd szerződni fognak.

Kiemelt kép: Magyar Péter, Kapitány István (Fotó: Facebook/Magyar Péter)