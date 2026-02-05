Egy ciklon miatt több helyen kiöntött a tenger Horvátországban – VIDEÓ

A tájékoztatás szerint a megemelkedett vízszint több tengerparti és szigeteken lévő településen elöntötte a rakpartokat. A legsúlyosabb helyzet Kastelában alakult ki, ahol több épületet, köztük vendéglátóhelyeket és üzleteket is elárasztott a tengervíz.
A kastelai tűzoltóság mintegy 200 lakossági segélykérést kapott az elöntések miatt, a beavatkozások csütörtökön is folytatódtak.
Az időjárási szolgálat szerint Palagruza térségében a hullámok elérték a nyolc métert, a spliti térségben pedig óránként 130 kilométeres déli szélrohamokat mértek.
A tengeri-meteorológiai központ péntekre újabb erősödő déli szelet jelez előre.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)