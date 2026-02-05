Egy ciklon miatt több helyen kiöntött a tenger Horvátországban – VIDEÓ

Egy ciklon hatására több helyen megemelkedett a tengervízszint, és kiöntött a tenger Horvátország dalmáciai térségében, ahol a dagály elérte a 95 centimétert – közölte csütörtökön a spliti tengeri-meteorológiai központ.

A tájékoztatás szerint a megemelkedett vízszint több tengerparti és szigeteken lévő településen elöntötte a rakpartokat. A legsúlyosabb helyzet Kastelában alakult ki, ahol több épületet, köztük vendéglátóhelyeket és üzleteket is elárasztott a tengervíz.

A kastelai tűzoltóság mintegy 200 lakossági segélykérést kapott az elöntések miatt, a beavatkozások csütörtökön is folytatódtak.

Az időjárási szolgálat szerint Palagruza térségében a hullámok elérték a nyolc métert, a spliti térségben pedig óránként 130 kilométeres déli szélrohamokat mértek.

A tengeri-meteorológiai központ péntekre újabb erősödő déli szelet jelez előre.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: X.com)