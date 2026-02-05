Donald Trump: Orbán Viktor hatalmas vezető, teljes mértékben támogatom újraválasztását Magyarország miniszterelnökeként

Donald Trump amerikai elnök a közösségi oldalán tett közzé egy posztot, amelyben leszögezte: támogatja Orbán Viktor újraválasztását idén áprilisban.

Cikkünk frissül!

„A nagyra becsült magyar miniszterelnök, Orbán Viktor, egy igazán erős és hatalmas vezető, aki már bizonyította, hogy fenomenális eredményeket tud elérni. Fáradhatatlanul küzd és szereti nagyszerű országát és népét, ahogyan én is az Amerikai Egyesült Államokat” – írta az amerikai elnök, hozzátéve:

„Viktor keményen dolgozik Magyarország védelme érdekében, a gazdaság növekedéséért, munkahelyek teremtéséért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a TÖRVÉNYESSÉG ÉS REND biztosításáért!”

„A Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok az én kormányzásom alatt új magasságokba emelkedtek az együttműködés és a látványos eredmények terén, ami nagyrészt Orbán miniszterelnöknek köszönhető. Örömmel várom, hogy továbbra is szorosan együttműködhessek vele, hogy mindkét országunk tovább haladhasson ezen a hatalmas úton a SIKER és az együttműködés felé” – fogalmazott Donald Trump.

„Büszkén támogattam Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt újra megtehetem”

– tette hozzá az amerikai elnök, utalva ezzel az idei választásra. Majd azzal zárta a bejegyzést: „Orbán Viktor igaz barát, harcos és GYŐZTES, és teljes mértékben támogatom újraválasztását Magyarország miniszterelnökeként – SOHA NEM FOG CSALÓDÁST OKOZNI A MAGYAR NÉPNEK!”

A magyar miniszterelnök nem sokkal később a közösségi oldalán mondott köszönetet Trumpnak. „Üzenet Amerikából. Köszönöm, Elnök úr!” – írta Orbán Viktor.

Szóba került az is, hogy Magyarországra látogathat az amerikai elnök

Orbán Viktor szerda este a Mandiner klubestjén beszélt Donald Trumppal való kapcsolatáról.

A miniszterelnök akkor – egy esetleges magyarországi Trump-látogatás kapcsán – közölte: ha lesz békecsúcs, akkor az Budapesten lesz.

„Mivel csak mi tartottunk ki Trump mellett az elmúlt években, ezért tartozik azzal a gesztussal, hogy köszöntse a magyarokat”

– tette hozzá Orbán Viktor, ki szerint van egy „nyitott meghívása” az amerikai elnök felé, és kitartónak kell lenni.

Kiemelt kép: a Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump (b) találkozója a korábbi amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher.