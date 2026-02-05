Csütörtökön időszakos eső előfordulhat, néhol 16 fokig melegszik a levegő

(Forrás: HungaroMet)
Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleti, délkeleti szél, de az északkeleti tájakon gyengébb lesz a légmozgás – közölte a HungaroMet.
A legmagasabb nappali hőmérséklet a nyugati harmadban és Borsodban többnyire 3 és 8, másutt 9 és 16 fok között valószínű – a délkeleti határ közelében lehet a legenyhébb az idő. Késő este 0, +7 fok várható.
Kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem várható.
(Forrás: HungaroMet)
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Facebook.com)