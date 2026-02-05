Csütörtökön időszakos eső előfordulhat, néhol 16 fokig melegszik a levegő

Napközben elsősorban a Dunától keletre akár hosszabb időre is elvékonyodhat, felszakadozhat a felhőzet, ezzel szemben a nyugati, délnyugati harmadban többfelé tartósan borult időre van kilátás.

(Forrás: HungaroMet) Többfelé megélénkül, néhol megerősödik a keleti, délkeleti szél, de az északkeleti tájakon gyengébb lesz a légmozgás – közölte a HungaroMet. A legmagasabb nappali hőmérséklet a nyugati harmadban és Borsodban többnyire 3 és 8, másutt 9 és 16 fok között valószínű – a délkeleti határ közelében lehet a legenyhébb az idő. Késő este 0, +7 fok várható. Kritériumok szerinti veszélyes időjárási jelenség nem várható. (Forrás: HungaroMet)