Bocsánatot kért a FIFA elnöke az általa bűnözőknek nevezett brit szurkolóktól

A 2026-os nyári világbajnokság mérkőzéseire szóló jegyek magas költségeivel kapcsolatos aggodalmak közepette a Football Supporters’ Association (FSA) úgy reagált, hogy a svájci–olasz sportvezetőnek inkább „az olcsó jegyek biztosítására kellene koncentrálnia”, ahelyett hogy „olcsó vicceket csinálna a szurkolóinkból” – írja a BBC.

A Sky Newsnak adott interjújában Infantino elmondta, hogy megjegyzéseit „inkább könnyed hangvételűnek szánta”, és azokkal azt akarta hangsúlyozni, hogy a katari torna „ünnep volt”, illetve „békés esemény”.

Miután elsősorban Skóciából, Walesből és Észak-Írországból érkező szurkolóktól kért bocsánatot, az 55 éves sportvezető azt mondta, nem állt szándékában megbántani őket. Hozzátette, hogy hatalmas rajongója az angol futballnak, és

elismerte, hogy tévedett, amikor azt mondta, az angol emberek „csak randalírozni járnak a világ körül” futballmeccseken, és amikor a szurkolókat „bűnözőknek” nevezte.

A világfutball irányító testületének vezetője emellett megvédte azt a döntést is, hogy az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak ítélték oda az első FIFA Béke-díjat a 2026-os világbajnokság sorsolása előtt tavaly decemberben.

A díjat annak a személynek szánták, aki „kivételes és rendkívüli lépéseket tett a békéért”, és aki „egyesítette az embereket világszerte”.

Infantino elismerte, hogy a döntés „erős reakciókat” váltott ki, de azt mondta, hogy objektíven nézve Trump megérdemli az elismerést, mert kulcsszerepet játszott konfliktusok megoldásában, életek megmentésében, és emberek ezreinek életét mentette meg.

A hét során nem először kaptak nagyobb sajtófigyelmet a FIFA vezetőjének megjegyzései. Hétfőn azt mondta, szerinte fel kellene oldaniuk az orosz csapatok kizárását a nemzetközi labdarúgótornákról, ugyanis a négy éve fennálló részvételi tilalommal semmit nem értek el, sőt, az még több frusztrációt és gyűlöletet eredményezett.

Kiemelt kép: Gianni Infantino, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség, a FIFA elnöke nyilatkozik a sajtó munkatársainak az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én, a konferencia negyedik napján (Fotó: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller)