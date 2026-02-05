Beszünteti a CIA a legrégebben megjelenő hírszerzési kiadványát

Az amerikai Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) megszünteti a több mint hat évtizede évente megjelenő, népszerű World Factbook (A világ tényei) című kiadványát – jelentette be szerdán az ügynökség a honlapján.

„A World Factbook hosszú ideig szolgálta a hírszerző közösséget és a nagyközönséget a világ országairól és közösségeiről tájékoztató egyedülálló és alapvető forrásként” – emlékeztetett rá az ügynökség.

Az eredetileg The National Basic Intelligence Factbook címet viselő kézikönyv először 1962-ben jelent meg, de akkoriban még nyomtatott és titkosított formában, a hírszerzők számára. Olyan hasznosnak bizonyult, hogy más szövetségi ügynökségek is használni kezdték, és 1971-ben megjelent az első nyilvános változata.

A 80-as években kapta a World Factbook nevet. 1997-ben a kiadvány digitális formátumra váltott, és a CIA.gov honlapon vált elérhetővé a globális közönség számára.

Az újságírók, kutatók és diákok körében népszerű kiadvány részletes képet nyújtott a külföldi nemzetekről, gazdaságukról, fegyveres erőikről, erőforrásaikról és társadalmukról.

Bár a közlemény nem adott a lépésre részletes magyarázatot, a World Factbook megszüntetése tükrözi a CIA igazgatójának, John Radcliffe-nek azon törekvését, hogy leállítsák azokat a programokat, amelyek nem tartoznak az ügynökség szorosan vett hírszerzési feladataihoz.

Kiemelt kép: John Ratcliffe, a CIA igazgatója érkezik a kormányzati vezetőknek a venezuelai helyzet miatt összehívott ülésére a törvényhozás washingtoni épületében, a Capitoliumban 2026. január 7-én (Fotó: MTI/EPA/Jim Lo Scalzo)