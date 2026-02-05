Berobbant az influenzajárvány, és ez még csak a kezdet – közölte az országos tiszti főorvos

Surján Orsolya országos tiszti főorvos hivatalosan is megerősítette, hogy influenzajárvány van Magyarországon, méghozzá közepes intenzitású. Az idei szezon szokatlanul korán kezdődött: a járványküszöböt már karácsony előtt átlépték, és a vírus egyik új altípusa különösen a fiatalokat érinti.

Az Indexnek adott interjújában a tiszti főorvos elmondta, hogy az év negyedik hetében mintegy 60 500 ember fordult influenzaszerű tünetekkel orvoshoz, ami 30 százalékos növekedést jelent az előző héthez képest. Akut légúti fertőzéssel pedig 250 ezren keresték fel háziorvosukat. Hozzátette, hogy jelenleg a közepes intenzitású járvány még a felszálló szakaszában van.

Járványról akkor beszélünk, amikor 100 ezer lakosra vetítve 200 fő fordul orvoshoz. Ezt a határt már a második héten elérték, sőt már karácsony előtt is átlépték. Hagyományosan az influenza a karácsonyi szünet után, január–februárban kezdődik, az idei korai kezdést azonban egy H3-as altípus módosult változata okozta. A probléma, hogy az új szubtípust tavaly már túl későn észlelték, ezért az őszi influenzaoltásba nem tudták beépíteni.

A legnagyobb tévhit elmondása szerint az oltásokkal kapcsolatban, hogy járvány idején nem szabad beadatni, mert még jobban megbetegedhetünk. Surján Orsolya elmagyarázta, hogy

a nem élő kórokozót tartalmazó vakcinák inaktivált vírusrészeket tartalmaznak, amelyek nem okoznak tüneteket, ugyanakkor az immunrendszer felismeri, és kialakul a védettség.

Az influenza tüneteit maga a vírus okozza, nem az immunválasz.

Surján Orsolya országos tiszti főorvos az EgészségAblak applikáció új funkciójáról tartott sajtótájékoztatón a Belügyminisztériumban 2025. szeptember 12-én (Fotó: MTI/Kocsis Zoltán)

Kifejtette, hogy aki betartja az alapvető védekezési szabályokat – a távolságtartás, kézfertőtlenítés –, annak a járvány idején beadott oltás is hasznára válhat, hiszen két hét alatt kialakul a védettség.

Surján Orsolya szerint

a karácsonyi szünet és a rendkívüli hideg ideiglenesen fékezte a járvány terjedését, ugyanis a mínusz 15 fokban a vírus nem maradt életképes, és a felületeken gyorsan elpusztult.

Ezzel szemben a mostani 0–5 fok közötti, nedves időjárás kedvez a terjedésének.

A megbetegedések kor alapú eloszlásáról szót ejtve elmondta, hogy 50 százaléka 15 év alattiaknál, 75 százaléka pedig 35 év alattiaknál fordul elő. „Mivel minden évben találkozunk influenzával, az életkor előrehaladtával egyre többféle vírussal találkozott már valaki” – magyarázta a tiszti főorvos.

Az influenza tüneteivel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy jellemzően nem hurutos tünetekkel kezdődik: először torokfájás jelentkezik, majd magas láz, fejfájás és végtagfájdalom, az orrfolyás és köhögés pedig a harmadik–negyedik napon következik. Közölte, hogy a 2026 negyedik hetében 284 új beteget kellett kórházba szállítani influenza miatt, ami másfélszerese az előző hét adatainak. Surján Orsolya szerint azonban ez nem tér el a korábbi évek tapasztalataitól.

A járvány földrajzi eloszlása szerint Tolna kivételével minden megyében nőtt a megbetegedési arány.

Jelenleg a legmagasabb Komárom-Esztergom vármegyében (1035 fő/100 ezer lakos), a legalacsonyabb pedig Somogy vármegyében (338 fő/100 ezer lakos).

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)