Az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatok soha nem voltak erősebbek – jelentette ki az amerikai külügyminiszter-helyettes

Az Egyesült Államok és Magyarország közötti kapcsolatok soha nem voltak erősebbek a jelenleginél, amit aláhúzott Orbán Viktor miniszterelnök látogatása Donald Trump elnöknél tavaly – jelentette ki Michael Rigas amerikai külügyminiszter-helyettes a vallásszabadságról szóló magyar-amerikai egyetértési nyilatkozat szerdai aláírása kapcsán Washingtonban.

Az amerikai adminisztráció vezető képviselője az MTI-nek adott interjúban hangsúlyozta, hogy a két nemzet olyan nagyon fontos értékekben osztozik, mint az egyéni szabadságjogok és vallásszabadság.

Megállapította, hogy a szerdán aláírt dokumentum kézzelfogható példája a közösen vallott értékeknek, amelyek előmozdítása érdekében közösen dolgozik a jövőben világszerte.

Michael Rigas külügyminiszter-helyettes Azbej Tristannal, az üldözött keresztények megsegítéséért és az Hungary Helps program működtetéséért felelős államtitkárral írta alá azt az együttműködési megállapodást, amely a vallásszabadság ügyének közös képviseletéről és előmozdításáról szól, különös tekintettel a Közel-Keletre és Afrika szubszaharai részére.

Az amerikai miniszter-helyettes a külügyminisztérium épületében tartott ceremónián beszélve arra mutatott rá, hogy a dokumentum tükrözi a vallási közösségek, különösen a keresztény közösségek iránti aggodalmat világszerte, ugyanis ezek tagjai megfélemlítésnek, bebörtönzésnek, erőszaknak és akár halálnak vannak kitéve csak a hitük miatt. A dokumentum egyben azt az üzenetet küldi, hogy az Egyesült Államok és Magyarország szolidáris, és nem fordít hátat ezen közösségeknek – mondta.

Michael Rigas egyben kifejtette, hogy a Hungary Helps program, amely dollármilliókkal segít üldözött keresztény közösségek számára újjáépíteni, visszatérni vagy megmaradni őseik földjén, nem egy elvont kezdeményezés, „mélyen gyökerezik a magyar nemzeti identitásban,és azon értékekben, amelyeket az Egyesült Államok is vall”.

A miniszterhelyettes kifejtette, hogy Magyarország Európán belül vezetővé vált a nyugati örökség melletti kiállásban, és ebben a törekvésben osztozik az Egyesült Államokkal, ami alapot jelentett a vallásszabadság előmozdításáról szóló együttműködési dokumentum aláírásához is. Megállapította, hogy „azon társadalmak, amelyek tiszteletben tartják a vallás szabadságát, stabilabbak, nagyobb jólétben élnek, békésebbek és érvényesítik a jogállamiságot”.

Kiemelt kép: Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Donald Trump (b) találkozója a korábbi amerikai elnök New Jersey állambeli bedminsteri birtokán 2022. augusztus 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)