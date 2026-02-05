Angela Merkel meztelen fotóját is elküldték Jeffrey Epsteinnek egy újabb levél szerint

Bizarr módon bukkant fel Angela Merkel neve a Jeffrey Epstein ügyéhez kapcsolódó dokumentumokban: az egyik levélben, ami a néhai szexuális bűnöző levelezőfiókjában landolt, három meztelen nő látható egy tó partjánál. Az e-mail feladója szerint az egyik hölgy nem más, mint Angela Merkel fiatalon – bár egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a kép tényleg az egykori német kancellárt ábrázolja.

Az amerikai igazságügyi minisztérium nemrég nyilvánosságra hozott több millió, Jeffrey Epsteinhez kapcsolódó dokumentumot, ezek egyikében merült fel Angela Merkel neve is. Azt már korábban is tudni lehetett, hogy politikai okokból a német kancellár szerepelt a dokumentumokban: Donald Trump volt tanácsadója, Steve Bannon gyakran emlegette őt a Jeffrey Epsteinnel folytatott levélváltásokban, mivel – mint írta – azon dolgozott, hogy Angela Merkelt és más európai politikusokat háttérbe szorítva előretörjenek a jobboldali populista pártok több országban.

Most azonban egy másik vonatkozásban is felbukkant Angela Merkel neve:

egy arab üzletember ugyanis olyan képeket küldött Epsteinnek 2013. április 14-én, amin három meztelen nő látható egy tónál.

A levél feladója, Szultan Ahmed bin Szulajem, a DP World vállalat elnök-vezérigazgatója, aki az egyik legbefolyásosabb üzletember a világon; az általa irányított vállalat kikötőin keresztül zajlik a világkereskedelem több, mint 10 százaléka. Bin Szulajem levele – a képet leszámítva – mindössze egy mondatból áll, amely úgy hangzott: „Az ott Merkel kancellár fiatalkorában!”

Ha a levél hiteles, akkor vélhetően zsarolás céljából küldte el Epsteinnek a levelet az arab üzletember. Ugyanakkor

egyelőre nincs bizonyíték arra, hogy a fotón szereplő nők egyike valóban a fiatal Angela Merkel volna.

A levélhez mellékelt fotót az amerikai igazságügyi minisztérium csak módosítva tette közzé, hogy ne lehessen könnyen kivenni a rajta szereplő embereket, de a beszámolók szerint az egyik nő állítólag valóban mutat némi hasonlóságot a fiatal Merkellel– számolt be az Index a Bild cikke alapján.

I’m currently scrolling through part of the redacted Epstein Files and see a picture that looks familiar. EFTA01645970

PDF (https://t.co/vGxMb7NPje)

Does anyone have any idea why Angela Merkel’s photo from her GDR days is in the Epstein files? pic.twitter.com/0qrQOBh5Ho — 🐑 ℕ△𝔽𝕆 𝕊𝕔𝕙𝕒𝕗 🇺🇦 #WeareN△FO 🇪🇺 (@systemsheep) January 31, 2026

A fotó egyébként már azelőtt is szemet szúrt egyeseknek a közösségi médiában, hogy a sajtó beszámolt volna az ügyről. Van valakinek ötlete, hogy miért szerepel Angela Merkel NDK-s korszakából származó fényképe az Epstein-aktákban? – tette fel a kérdést az egyik felhasználó még január végén.

