A Portugáliában pusztító Kristin vihar több mint négymilliárd euró közvetlen kárt okozott

„Ez jelentős sokkot okoz a gazdaságban” – mondta el Manuel Castro Almeida az RTP portugál közszolgálati csatornának, hozzáfűzve, hogy az összeg a járulékos károkat, köztük az ipari ellátási láncokban keletkezett károkat nem is tartalmazza. A miniszter arról is beszámolt, hogy számos vállalkozó kénytelen teljesen új gyárat építeni, mert jelenlegi üzeme teljesen használhatatlanná vált, s emiatt a helyreállítás hónapokig is eltarthat.
A Kristin vihar által sújtott vállalatok dolgozói számára garantálják a teljes nettó bérüket havi 2760 euróig (1 047 000 forintig), amelynek 80 százalékát a társadalombiztosítás, 20 százalékát pedig maga a munkáltató fedezi
– fűzte hozzá a gazdaági tárca vezetője.
A vihar január 31-én kora reggel söpört végig Portugália középső részén óránként 200 kilométeres széllel és heves esőzéssel, súlyos károkat okozva a lakóházakban, gyárakban és az alapvető infrastruktúrában. A vihar legkevesebb hat ember halálát okozta.
A legjobban érintett területek közé tartozott a műanyag- és fémiparáról ismert Leiria régió és Marinha Grande.
A kormány vasárnap 2,5 milliárd eurós (949 milliárd forintos) hitel- és ösztönzőcsomagot hagyott jóvá, hogy segítséget nyújtson a vihar utáni újjáépítésben.
