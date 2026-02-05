„A beatzene volt a hangszórónk” – Fenyő Miklós interjúja a Kossuth Rádióban

Az életben mindannyian szembenézünk akadályokkal, amelyeket le kell küzdeni, ehhez lelki erő, bátorság és hit kell – Fenyő Miklós ezekkel a szavakkal foglalta össze életfilozófiáját a Kossuth Rádió Az este című műsorában. A tavaly októberben készült beszélgetést a rádió február 3-án ismételte meg egy nemzedék sorsának, a zenei lázadás történetének lenyomataként.

Fenyő Miklós neve összeforrt a magyar rock and roll-lal, de ahogy a Kossuth Rádiónak adott, egyik utolsó mélyinterjújából kiderül, az út nem a színpadról indult, hanem a történelem árnyékából. Az 1956-os forradalom idején mindössze kilencéves volt, már akkor mélyen megérintették az események.

„Együttéreztem a felkelőkkel, én is pesti srácnak tekintettem magam” – idézte fel a családja kitelepülését eredményező eseményt. Mint mondta, amikor visszaköltöztek, akkor tapasztalta meg igazán a szocialista rendszer szorítását. A szabadság elvesztése, a kontroll, a megfigyelés mindennapossá vált. „Teljesen elszoktam ettől. A lehallgatás és a megfigyelés Amerikában nem volt része az életünknek” – mondta.

Megjelenése és mentalitása, a nyugati zene szeretete hamar gyanússá tette. „Amikor kicsit hosszabb volt a hajam, én is töltöttem a rendőrségen néhány éjszakát. A szüleim azt se tudták, hol vagyok.” Egy idő után – ahogy fogalmazott – megszokta az igazoltatásokat, a felszólításokat, hogy ne csoportosuljon, de a belső ellenállás megmaradt.

„Olyan 16 éves voltam, amikor a Szent István park környékbeli jampeceivel fabrikált hangszerekkel és erősítőkkel zenélni kezdtünk. A mi társaságunk felemelte a hangját, aminek legnagyobb hangszórója a beatzene volt” – tette hozzá. Egy tánciskolában zenéltek később, amit kétszer be is zárattak, olyan hangos sikere volt a közönség körében a muzsikájuknak. A rendszer nem tudott mit kezdeni azzal az energiával, amely később a Hungáriában, majd Fenyő Miklós szólópályáján teljesedett ki.

Az adás egyik legerősebb gondolata az, ahogyan Fenyő Miklós a veszteségekről beszél. „Sokszor megtapasztaltam, hogy még egy tragikus esemény végkifejlete is lehet pozitív.”

A teljes beszélgetés újrahallgatható a Kossuth Rádió Médiaklikk-oldalán.

Fotó: Kossuth Rádió