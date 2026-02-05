48 év után előkerülhet a Kennedy-gyilkosság egyik kulcsfontosságú videófelvétele

Egy eddig eltűntnek hitt amatőr film újraírhatja a John F. Kennedy amerikai elnök elleni merénylet történetét: egy szövetségi bíró döntése nyomán nyilvánosságra kerülhet az a felvétel, amely egy második lövöldözőt is megörökíthetett.

Közel fél évszázad után ismét a figyelem középpontjába került az az amatőr film, amelyet Orville Nix klímaszerelő készített 1963. november 22-én Dallasban, John F. Kennedy, 35. amerikai elnök meggyilkolásának pillanataiban. Bár a felvétel létezéséről a hatóságok régóta tudtak, 1978 óta ismeretlen helyen van, feltehetően valamelyik szövetségi hivatal birtokában.

A film különlegessége, hogy – a közismert Zapruder-felvétellel ellentétben – egy elmosódott részleten egy dombon, egy kerítés mögött álló fegyveres alak is látható.

Kutatók szerint ez arra utalhat, hogy nem egy, hanem két merénylő vett részt a gyilkosságban

– írja a New York Post.

A felvételt annak idején az FBI is megvizsgáltatta a The Aerospace Corporationnel, ám az akkori technikai színvonal mellett nem találtak rajta meggyőző bizonyítékot. Az eredeti film holléte azóta is kérdéses: az Egyesült Államok Nemzeti Levéltára szerint náluk csak egy másolat található.

Orville Nix halála után unokái jogi úton követelik vissza a felvételt, és 900 millió dolláros kártérítést igényelnek arra hivatkozva, hogy az állam megfelelő ellenszolgáltatás nélkül sajátította ki a filmet. Egy januári bírói döntés lehetővé tette a per folytatását, így a Nix-film modern digitális technikával történő újravizsgálata akár megkérdőjelezheti az 1964-es Warren-jelentés következtetéseit is, amely szerint Kennedy elnöknek egyetlen gyilkosa volt.

Kiemelt kép forrása: MTI/EPA/Cecil Stoughton/John F. Kennedy Elnöki Könyvtár