„Win-win helyzet” – Szijjártó világszínvonalú magyar fejlesztést adott át Laoszban

Elkészült a magyar kötött segélyhitelből épült szennyvíztisztító telep Laosz fővárosában, ezzel a magyar vállalatok világszínvonalú technológiái segítséget fognak nyújtani abban, hogy a helyiek jobb higiéniai és egészségügyi körülmények között élhessenek – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Vientiánban.

A minisztérium tájékoztatása szerint a tárcavezető a magyar kötött segélyhitelből épült szennyvíztisztító telep átadási ünnepségén elmondta, hogy

ez mérföldkő a Laoszban megvalósuló magyar fejlesztési projektek történetében, ez volt ugyanis az eddigi legnagyobb volumenű, mintegy 90 millió dollár értékű program.

Aláhúzta, hogy ez a létesítmény a hozzá kapcsolódó csatornahálózattal együtt napi 52 ezer köbméternyi kapacitással rendelkezik, ezáltal 160 ezer ember szennyvizét kezeli majd, lefedve négyet a főváros kilenc kerületéből.

„Ennek köszönhetően képesek leszünk védeni a környezetet, óvni vizeiket és folyóikat, valamint tovább javítani az egészségügyi és higiéniai körülményeket” – fogalmazott.

„A projekt segíteni fog abban, hogy a laoszi fővárosban élők jobb higiéniai és egészségügyi körülmények között élhessenek. Büszkék vagyunk arra, hogy hozzájárulhattunk ehhez a nemes célhoz, s készen állunk arra, hogy folytassuk ezt a kiváló együttműködést a két ország között”

– fűzte hozzá.

Majd hangsúlyozta, hogy a két ország közötti kiváló gyakorlati együttműködés alapját az eddig 213 millió dollár értékben megkötött segélyhitel-megállapodások teremtették meg, amelyek közül az elsőt immár tizenhét évvel ezelőtt írták alá.

Ezek keretében a magyar vállalatok világszínvonalú technológiái hozzájárultak Laosz modernizációjához és fejlődéséhez több igen fontos területen: a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban, a halászatban, a vízgazdálkodásban és az elektronikus közigazgatásban.

„Ezen projektek nemcsak Laosz fejlődését és az emberek életkörülményeinek javulását tették lehetővé, hanem a magyar vállalatok nemzetközi piaci sikereihez is hozzájárultak. Ez tehát egyértelműen minden fél számára előnyös, úgynevezett win-win helyzet”

– szögezte le.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy több projekt már sikeresen megvalósult, magyar cégek állattenyésztési létesítményeket építettek, két beruházás zajlott le az élelmiszerbiztonság területén, illetve elkészült egy elektronikus személyazonosító és nyilvántartó rendszer a helyi közigazgatás modernizációja érdekében, ahogy nemrég adtak át egy víztisztító üzemet is, amely mára negyedmillió ember ellátását biztosítja.

Tájékoztatása szerint emellett megbeszélések folynak arról, hogy miként lehetne a magyar technológiát és tudást felhasználni az ország elektronikus földnyilvántartási rendszerének létrehozásában. „Ez a hat sikeres projekt a legjobb bizonyítéka annak, miért érdemes folytatni a kötött segélyhitel-alapú együttműködést a két ország között” – vélekedett.

„Ez a fantasztikus eredmény (…) kiváló alapot teremt országaink további elmélyült együttműködéséhez. Tavaly a két ország közötti kereskedelmi forgalom minden korábbi rekordot megdöntött. Míg jelenleg a beruházások kölcsönös védelméről szóló megállapodás tárgyalása és aláírása előtt állunk” – tudatta.

A miniszter ezt követően kitért a napjainkban zajló változásokra is, a kialakulóban lévő új világrendre, s megjegyezte, hogy

ezen időkben rendkívül felértékelődtek a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló, stabil, kétoldalú kormányközi együttműködések.

„A Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság és Magyarország közötti kapcsolat és együttműködés is ilyen. Egy stabil partnerség, amely hosszú távú hagyományokon, kölcsönös tiszteleten és a kölcsönös előnyök mentén alapul” – mondta.

Illetve hozzátette, hogy a két ország a legfontosabb kérdésben teljesen azonos állásponton van, ugyanis békeszerető nemzetekről és kormányokról van szó, amelyek készek kiállni a békéért világszerte.

Érintette azt is, hogy tavaly már több mint hatszáz laoszi diák pályázott magyar felsőoktatási ösztöndíjra, ez szavai szerint jól mutatja a két nép közeledési szándékát, amit az is kifejez, hogy Budapest és Vientián testvérvárosokká váltak, és hasonló lépés készül Nyíregyháza és Paksé között is.

