Volt tiszás munkacsoport-vezető: létezik és a Tiszánál készült az Index által publikált dokumentum

Létezik és a Tiszánál készült az Index által korábban publikált dokumentum; a Tisza mást állít a kampányban, mint amire készül; a kiszivárgott adótervek a párthoz köthetők, és valójában két (egy nyilvános és egy választási) programja van a pártnak – mondta Csercsa Balázs, a Tisza Párt egyházügyi munkacsoportjának volt vezetője a Másik Oldal Kárász Róberttel című online műsor szerdai különkiadásában.

Csercsa Balázs a műsor elején közölte: kedden az Index hírportál kérésére tanúként hallgatták meg a bíróságon a portál által nyilvánosságra hozott azon több száz oldalas dokumentum kapcsán, amelyről vélelmezik, hogy a Tisza Párt adóterveit is tartalmazza. Emlékeztetett: a Tisza azért fogta perbe az Indexet, mert vitatja, hogy a dokumentum a párthoz kötődik, ő pedig ennek az ellenkezőjéről van meggyőződve. Ezt el is mondta a meghallgatásán annak ellenére, hogy a párt ügyvédje folyamatosan pszichikai nyomást gyakorolt rá és azzal rágalmazta, hogy fizetnek neki vagy állást kap cserébe vallomásáért – fűzte hozzá.

Közölte: amikor a Tiszánál dolgozott, hallott szakpolitikai beszélgetéseken a kiszivárgott dokumentum által érintett témákról, valamint a munkatársaitól bővebb információkat is szerzett ez ügyben.

Kárász Róbert azon kérdésére, hogy Surányi György, Lengyel László, Bokros Lajos, Petschnig Mária Zita, Kéri László és Simor András valamilyen kapcsolatban áll-e a Tisza Párttal, Csercsa Balázs kijelentette: véleményük a programalkotás során még akkor is meghatározó volt, ha – legalábbis az ő távozásáig – nem voltak benne a munkacsoportokban.

Mint mondta, volt szó a pártban a választások után tervezett megszorító intézkedésekről, vagyonadóról, progresszív adózásról, de arról is hallott, hogy vitatják, fenntartható-e a családtámogatási rendszer, a rezsitámogatási rendszer, a támogatott lakáshitel. Arra reagálva, hogy Magyar Péter az „uniós pénzek hazahozatalával” kampányol, Csercsa Balázs azt mondta: a Tisza ma még kibeszélhet az Európai Néppártból, de egy esetleges választási győzelem esetén az uniós pénzekért cserébe végre kell hajtani a néppárt által meghatározott programelemeket, követni kell az irányvonalat.

Ukrajna európai uniós csatlakozásának támogatása kapcsán közölte: mivel a szimpatizánsok többsége így döntött, nyilvánvaló, hogy a párt is ennek megfelelően hozna döntéseket, ezzel együtt óriási a szakadék a párt irányvonala és aközött, amit a támogatóik képviselnek, szeretnének. Utóbbiak közül akik felemelik a hangjukat, azok perekre, fenyegetésekre, rágalmazásokra számíthatnak, mint ahogy ő maga is – mondta. Nem lehet ugyanis mást gondolni, mint a pártvezetés, mint Magyar Péter – mondta. Jelezte, hogy a jelöltállítás során ő maga is nehéz helyzetbe került, mert az átvilágítása során kiderült, hogy járt a feleségével és fiával a 2019-es Pride felvonuláson. Magyar Péter pedig indulatosan kérdezte tőle, hogy keresztény emberként ezt hogy képzelte, és homoszexuális-e.

Azt mondta, Magyar Péter homofób lehet, ami elfogadhatatlan egy olyan országban, amelyben esélyegyenlőséget szeretnének.

Kapitány Istvánról azt mondta, miután feltűnt a színen a Shell korábbi vezető beosztású embere, már látszott, hogy tapasztalatban, kisugárzásban Magyar Péter fölött van, s egy esetleges Tisza-győzelem esetén akár miniszterelnök is lehet.

Magyar Péterrel nehéz együttműködni, „egetverően arrogáns”, önfejű, agresszív ember – sorolta Csercsa Balázs, kiemelve, hogy a pártelnök igazából csak egzisztenciális, pénzszerzési lehetőségként tekint a pártra és az esetleges kormányzásra.

A párt finanszírozása kapcsán elmondta: a Tisza az elnök korábbi elmondása szerint havonta 200 milliót szerez adományokból. Van, aki csak néhány ezer vagy tízezer forintot küld rendszeresen, de olyan is előfordult, aki egymaga 200 millió forintot adományozott egy alkalommal.

Közölte: Kapitány István és Orbán Anita után

várhatóan az oktatási kabinet vezetőjét mutatják be, aki nem pedagógus, hanem egy digitális oktatási segédeszközfejlesztő vállalkozás tulajdonosa, Szűcs Dóra lesz. Neki ugyanakkor komoly nézeteltérése van Bódis Krisztával – tette hozzá.

Közölte azt is, hogy a Tiszánál a kilépését követően feloszlatták az egyházügyi munkacsoportot, majd kirúgták egy közeli egyházügyi munkatársát is. Ez szerinte meglehetősen visszás egy olyan pártban, amelyet olyanok segítenek, akiket emiatt bocsátottak el korábban.

A háború és a béke kérdése kapcsán úgy vélekedett: ha sor kerülne egy Európai Unió és Oroszország közötti háborúra, „abban a Tisza Párt vezetésével Magyarország is részt venne”. Kérdésre válaszolva hozzáfűzte: egy Tisza-kormány támogatná a sorkatonai szolgálat bevezetését is, vagy hogy katonai akcióban vegyenek részt magyar katonák, ha az EU ezt kérné.

Kiemelt kép: Csercsa Balázs (forrás: Facebook).