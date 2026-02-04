Visszatért a havazás: így örültek az állatkertek lakói a friss hónak

A Nyíregyházi Állatpark egy látványos videót tett közzé, amelyen a jegesmedvék önfeledten játszanak a hideg vízben, mit sem törődve a lehűléssel. A havas környezet számukra igazi természetes játszótér.
Mai 🐻❄️🐻❄️maci
#macihíradó
Közzétette: Nyíregyházi Állatpark – 2026. február 4., szerda
A Fővárosi Állat- és Növénykert szintén megörökítette a téli pillanatokat: képeiken az állatok hol kíváncsian figyelik a hóesést, hol játszanak benne, mások pedig egyszerűen kényelmesen elnyúlnak a fehér takaróban.
A Veszprémi Állatkert humoros poszttal reagált az időjárás fordulatára:
„Amikor már azt hittük, hogy hamarosan itt a tavasz…”
– írták, hozzátéve, hogy a vikunyák is meglepetten kukucskálnak ki a hóesésre, mintha csak azt kérdeznék: mi történik itt odakint?
A télies időjárás azonban nemcsak látványos, hanem veszélyeket is tartogatott.
A HungaroMet a minap másodfokú figyelmeztetést adott ki ónos eső veszélye miatt Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Pest vármegye egyes területeire. Gyengébb ónos esőre Nógrád, Csongrád-Csanád, Somogy, Zala, Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében is számítani kell.
