Műsorújság
Visszatért a havazás: így örültek az állatkertek lakói a friss hónak

Szerző: hirado.hu
2026.02.04. 16:12

Ismét hó borítja az ország számos pontját, a visszatérő tél pedig az állatkertek lakóinak mindennapjait is látványossá tette.

A Nyíregyházi Állatpark egy látványos videót tett közzé, amelyen a jegesmedvék önfeledten játszanak a hideg vízben, mit sem törődve a lehűléssel. A havas környezet számukra igazi természetes játszótér.

Mai 🐻‍❄️🐻‍❄️maci
#macihíradó

Közzétette: Nyíregyházi Állatpark – 2026. február 4., szerda

A Fővárosi Állat- és Növénykert szintén megörökítette a téli pillanatokat: képeiken az állatok hol kíváncsian figyelik a hóesést, hol játszanak benne, mások pedig egyszerűen kényelmesen elnyúlnak a fehér takaróban.

A Veszprémi Állatkert humoros poszttal reagált az időjárás fordulatára:

„Amikor már azt hittük, hogy hamarosan itt a tavasz…”

– írták, hozzátéve, hogy a vikunyák is meglepetten kukucskálnak ki a hóesésre, mintha csak azt kérdeznék: mi történik itt odakint?

A télies időjárás azonban nemcsak látványos, hanem veszélyeket is tartogatott.

A HungaroMet a minap másodfokú figyelmeztetést adott ki ónos eső veszélye miatt Baranya, Tolna, Bács-Kiskun és Pest vármegye egyes területeire. Gyengébb ónos esőre Nógrád, Csongrád-Csanád, Somogy, Zala, Veszprém, Fejér és Komárom-Esztergom vármegyében is számítani kell.

Kiemelt kép: MTI/Balázs Attila

