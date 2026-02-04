Videón, ahogy egy orosz dróntámadás végzett egy ukrán házaspárral a Szumi régióban

Újabb civil áldozatokat követelt az Ukrajnában zajló háború. Január 27-én egy ukrán házaspár vesztette életét a Szumi térségében található Hrabovszke település közelében, miután orosz drónok támadták meg őket menekülés közben.

A beszámolók szerint Valerij és Valentyina Klocskov 33 éve éltek házasságban, és a harcok ellenére sokáig nem hagyták el otthonukat. A térségből már korábban megkezdődött az evakuálás, a házaspár azonban a bujkálást választotta. Január végén úgy döntöttek, elindulnak egy biztonságosabb terület felé – közölte az Index.

Menekülésük során egy orosz drón megsebesítette az 52 éves nőt. Férje, az 54 éves Valerij szánkóra tette a sérült Valentyinát, és az ukrán katonák által ellenőrzött terület irányába indult.

Nem sokkal később egy újabb dróntámadás érte őket, amelyben a nő életét vesztette.

Az ukrán hadsereg által nyilvánosságra hozott felvételek szerint a férfi a helyszínen összeomlott, majd rövid időn belül egy harmadik dróncsapás következtében ő is meghalt. Holttestük a nyílt terepen maradt.

Valentyina nővére, Okszana Zima a brit The Timesnak nyilatkozva elmondta: a házaspár tinédzser koruk óta együtt volt, egyszerű életet éltek, és nem akarták elhagyni szülőföldjüket. A családtagok szerint a pár egy pincében rejtőzött, miután 2024 decemberében orosz katonák elhurcolták Valerij szüleit.

Russian terror against civilians. A Ukrainian couple was killed by a Russian drone while trying to evacuate from the village of Hrabovske, relatives said. Valerii and Valentyna Klochkov had lived in a cellar for over a month after Russian forces entered the village on December… pic.twitter.com/cp81rBMaAa — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) January 29, 2026

Olekszandr Klocskov, a férfi unokaöccse szerint lehetséges, hogy Valentyina betegsége miatt döntöttek a menekülés mellett, de az sem kizárt, hogy a folyamatos fenyegetettség miatt vállalták a kockázatot. Elmondása szerint közel hét kilométert tettek meg, amikor a drónok megjelentek. A frontvonalon túl egy jármű várta volna őket.

Donald Trump szerint Putyin betartotta az ígéretét

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök közlése szerint február 3-án éjszaka az orosz hadsereg nagyszabású rakéta- és dróntámadást hajtott végre Ukrajna több régiójában. A támadások során energiatermelő létesítmények is megsérültek, legalább kilenc ember megsebesült. A fejlemények azt jelzik, hogy Moszkva lezártnak tekinti az energetikai infrastruktúrát érintő ideiglenes tűzszünetet, amelyet a rendkívüli hideg időjárás miatt vezettek be.

Az eseményeket Donald Trump amerikai elnök is kommentálta. A Fehér Házban tartott rendezvényen újságírói kérdésre azt mondta: az energetikai tűzszünet egy hétig tartott, és Vlagyimir Putyin orosz elnök ennek megfelelően járt el.

„A tűzszünet vasárnaptól vasárnapig tartott. Most vége van. Putyin betartotta a szavát” – fogalmazott Trump az Unian ukrán hírügynökség szerint, hozzátette: „Egy hét is hosszú idő, ennek is lehet örülni.”

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Wikimedia Commons)