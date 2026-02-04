Ursula von der Leyenék legalább nyolc európai választásba avatkoztak be – derült ki az amerikai kongresszus jelentéséből Hidvéghi Balázs szerint

Az amerikai kongresszus – republikánus többségű – igazságügyi bizottságának frissen publikált jelentése szerint az Európai Bizottság az elmúlt évtizedben tudatosan és szervezetten lépett fel azokkal a hangokkal szemben, amelyek nem illeszkedtek a globalista-liberális fősodorba – közölte Hidvéghi Balázs parlamenti képviselő, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalán.

A fideszes politikus úgy fogalmazott:

„A dokumentumok szerint Ursula von der Leyenék legalább nyolc európai választásba is beavatkoztak.”

„A szavazás előtti napokban a Thierry Breton és Vera Jourová által vezetett cenzúragépezet közösségimédia-platformok vezetőire gyakorolt nyomást, hogy cenzúrázzák a nekik nem tetsző politikai tartalmakat. A cenzúragépezet 2022-re pörgött be igazán, ekkor az Európai Bizottság formálissá tette a nyomásgyakorlási kampányát. A dezinformációs kódex keretében 2022 és 2024 között legalább 90 találkozót szerveztek a közösségi oldalak képviselőivel, amelyek során az Európai Bizottság nyomást gyakorolt a platformokra, hogy változtassák meg a tartalommoderálási szabályaikat, és még több tartalmat cenzúrázzanak” – tette hozzá Hidvéghi Balázs.

A politikus szerint az igazságügyi bizottság jelentéséből kiderült, hogy a következő témák ellen követelt az EU cenzúrát:

populista tartalmak,

EU-ellenes tartalmak,

elitellenes tartalmak,

migránsellenes és iszlámellenes tartalmak,

menekültellenes tartalmak,

LMBTQI-ellenes tartalmak.

„Más szóval mindent, ami szembement az agendájukkal: mindent, ami akár csak érintőlegesen is jobboldali vagy konzervatív volt, és mindent, ami az Európában tapasztalható katasztrofális migrációs helyzettel kapcsolatos” – írta Hidvéghi Balázs, hozzátéve: „A jelentés szerint egyetlen nagy platform volt, amely nem engedett a brüsszeli nyomásnak: az Elon Musk tulajdonában lévő X. Az EU most 120 millió eurós bírsággal sújtaná a vállalatot, miközben Franciaországban hatósági razziák zajlanak a cég irodáiban.”

„Ez az az Európai Bizottság, amely nap mint nap a jogállamiságról és a demokráciáról papol nekünk. Egy ilyen ügy után ennek az egész brüsszeli elitnek meg kellene buknia. Persze, ahogyan az elmúlt évek óriási korrupciós botrányainak, úgy valószínűleg ennek sem lesz semmilyen következménye”

– közölte a politikus, aki szerint Brüsszel valószínűleg most is megpróbál majd beleavatkozni a magyar választásokba.

Az Európai Bizottság szerint „teljes képtelenség”, amit az amerikaiak állítanak

Az Európai Bizottság „teljes képtelenségnek” minősítette az Egyesült Államok állítását, miszerint az EU cenzúrázta a közösségimédia-tartalmakat a közelmúltbeli választások előtt.

„Ami a legújabb cenzúravádakat illeti: Teljes képtelenség. Teljesen alaptalan”

– mondta Thomas Regnier, az EU digitális ügyekért felelős szóvivője a francia Le Monde szerint.

Elon Musk a jelentést egy X-posztban üdvözölte, melyben úgy fogalmazott: „A zsarnokok imádják a cenzúrát.” Regnier erre azzal reagált, hogy rámutatott az online platformok „algoritmikus befolyásolási képességére”, és hogy Európa a szabad és tisztességes választások biztosítása érdekében tesz erőfeszítéseket. „A véleménynyilvánítás szabadsága alapvető jog Európában” – közölte a szóvivő, aki szerint az EU erről szóló rendelete, a digitális szolgáltatásokról szóló rendelete, a DSA „megvédi ezt a jogot a nagy technológiai vállalatokkal szemben”.

Kiemelt kép: Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke felszólalást hallgat az Ukrajnai háborúról tartott vitán az Európai Parlament (EP) plenáris ülésén Strasbourgban 2025. május 7-én (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)