„Ursula: Péter, van egy kérésünk!” – Az Ukrajnának szánt támogatásokkal kapcsolatban indított kampányt a Nemzeti Ellenállás Mozgalom

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom Facebook-oldalára feltöltött, mesterséges intelligencia segítségével készített videóban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke és EP-képviselője közötti elképzelt beszélgetést mutat be, így illusztrálva azt, hogy Magyar Péterék kormányra kerülve aktívan támogatnák Ukrajna háborús erőfeszítéseit és európai uniós csatlakozását.

A 2025-ös kultfilm, a Sin City noir stílusára hasonlító, mesterséges intelligenciával generált videóban Ursula von der Leyen felhívja Magyar Pétert, aki a telefonkagylót felemelve úgy válaszol: Elnök asszony! Mit tehetek ma önért? Erre reagálva az elképzelt beszélgetésben Ursula von der Leyen azt feleli: „Péter, ahogy te is látod, a helyzet fokozódik. Van egy kérésünk. Miután Magyar Péter figyelméről biztosította Von der Leyent, a bizottság elnöke azzal folytatja:”

„Most az a feladata, hogy küldjön pénzt Ukrajnába!”

– szólította fel az elképzelt beszélgetésben Magyar Pétert a bizottság elnöke.

„Így lesz!” – felelte Magyar Pétera videóban. Ezután azzal folytatta:

„Persze, előbb választást kell nyerni, utána mindent lehet.”

A válasz egyben utalás a Tisza Párt európai parlamenti frakcióvezetőjének, Tarr Zoltánnak az elhíresült mondataira. Mint ismert , Tarr Zoltán egy tavalyi etyeki tiszás rendezvényen Dálnoki Áron társaságában – akinek a neve a tavaly szeptemberben kiszivárgott, a közvélemény számára Tisza-adóként ismert háromkulcsos személyi jövedelemadó bevezetését szorgalmazó háttérdokumentumban is szerepelt – a résztvevőket a többkulcsos adó bevezetéséről szavaztatta meg az egykulcsos adóval szemben. Erre reagált közvetlenül a rögtönzött szavazás után Tarr Zoltán az ismertté vált kijelentéseivel:

„Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk. (…) Választást kell nyerni, és utána mindent lehet.”

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom videója a következő kijelentéssel ér véget, Magyar Péter arcát mutatva: „Nem tud nekik nemet mondani.”

Orbán Viktor miniszterelnök hasonlóképpen jellemezte a Tisza Párt Ukrajna-politikáját, illetve az Ukrán uniós tagsággal szemben mutatott magatartását a hatvani háborúellenes gyűlésen szombaton. A miniszterelnök kifejtette: a Tisza a Shellből, a londoni lobbistákból meg az Erste Bank éléről „ide ernyőztetett” miniszterekkel „a büdös életben nem fog tudni” – még ha akarna sem, de nem is akar – nemet mondani Brüsszelnek, nem tud nemet mondani a háborúra. Orbán Viktor szintén megosztotta közösségi oldalán a Nemzeti Ellenállás Mozgalom videóját, amelynek bejegyzéséhez azt írta: „Ez most még csak a mesterséges intelligencia műve, de rossz döntés esetén április 12. után valósággá válna!”

A Tisza Párt külpolitikai szakértője Ukrajna uniós és NATO-tagságát szorgalmazta

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom mostani kampányával kapcsolatban érdemes felidézni egy bel- és egy külpolitikai fejleményt is az elmúlt időszakból.

Január második felében mutatta be Magyar Péter a Tisza Párt külpolitikai szakértőjeként Orbán Anitát.

Az Európai Bizottság elkezdte előkészíteni az úgynevezett ukrán jóléti tervet, amelynek költségei megközelítőleg több mint másfél millió forintos adóterhet jelentenének minden magyar család számára.

A Tisza Párt külpolitikai szakértőjéről, Orbán Anitáról azóta kiderült:

aktívan szorgalmazta Ukrajna felvételét az Európai Unióba és a NATO-ba.

Minderről korábban külpolitikai témájú könyvében is írt, amelyből egyértelműen kirajzolódik álláspontja Ukrajna jövőjéről. A Power, Energy and the New Russian Imperialism című műben részletesen bemutatja azt a brüsszeli megközelítést, amely Ukrajna integrációját nemcsak az Európai Unióba, hanem a NATO-ba is szükségesnek tartja. A könyvben

Orbán Anita szó szerint kijelentette: „Washingtonnak elő kell mozdítania a demokráciát Fehéroroszországban és Ukrajnában is, szükség esetén NATO-tagságot kínálva számukra.”

A Tisza Párt külpolitikai szakpolitikusáról azóta kiderült még az is, hogy több olyan szervezetben is magas rangú tisztséget töltött be korábban, amelyek a Soros-hálózathoz és ezzel átfedésben Bajnai Gordonhoz is szorosan kötődnek, mint amilyen a pozsonyi Globsec vagy a a Soros-család által alapított European Council on Foreign Relations.

Brüsszel a magyarok zsebéből az ukrán jólétet finanszírozná

Múlt csütörtökön brüsszeli sajtótájékoztatóján ismerte el Kaja Kallas uniós külügyi főképviselő, hogy az Európai Bizottság már dolgozik azon az ukrán jóléti tervnek nevezett előterjesztésen, amely eredetileg egy 800 milliárd dolláros ukrán támogatási igényről szólt. Csak ennek az összegnek az előteremtése Bóka János európai ügyekért felelős miniszter szavai szerint minden magyar család számára 1,3 millió forintot meghaladó adóterhet jelentene.

Orbán Viktor pedig kifejtette: már csak az eredeti 800 milliárd dolláros összeg „az éves magyar GDP közel négyszeresének” feleltethető meg –, azonban az uniós állam- és kormányfők január második felében tartott csúcstalálkozóján ez az összeg a hadi kiadások fedezésére szánt további 700 milliárd dollárról szóló tervezettel egészült ki.

Ez azt jelenti, hogy összesen 1500 milliárd dollárt adna Ukrajnának az EU, miközben már így is kétszer annyi pénzt kaptak az uniótól, mint Magyarország húsz év alatt.

Mindezekkel összefüggésben Üzenjünk Brüsszelnek! címmel indított a kormány nemzeti petíciót, amelyben arra kéri a kitöltőket, hogy mondjanak nemet az orosz–ukrán háború és az ukrán állam finanszírozására, nehogy magasabbak legyenek a rezsiköltségek a háború miatt. A nemzeti petíció támogatására buzdítottak szombaton a résztvevők a DPK-hálózatának hatvani háborúellenes gyűlésén is. Az eseményen Rákay Philip hangsúlyozta, hogy bármilyen Magyarország-ellenes, a globalista világ embereitől érkező tervre nemet kell mondani.

