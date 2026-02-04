Újabb tárgyalások kezdődtek a háború lezárásáról – összeültek az USA, Oroszország és Ukrajna képviselői

Jelenleg több mint ezer kijevi társasházban nincs fűtés – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán a Telegramon, miután az orosz csapások miatt kialakult rendkívüli energetikai helyzetről tartott egyeztetést az illetékes tisztségviselőkkel. Mindeközben Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára közölte, hogy megkezdődtek a legfrissebb amerikai-orosz-ukrán tárgyalások Abu-Dzabiban az ukrajnai háború lezárásáról.

Zelenszkij szavai szerint jelenleg Kijevben és a főváros környékén, valamint Harkivban és térségében, továbbá Szumi és Poltava régiókban a legsúlyosabb a helyzet, de Ukrajna más régióiban is, különösen Dnyipropetrovszk és Cserkaszi régiókban nehéz a helyzet. Hozzátette, hogy jelenleg kétszáz brigád dolgozik Kijevben a fűtés és az áramszolgáltatás helyreállításán; a brigádok kimerültek, a jövőben növelni fogják a számukat.

Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára a Facebookon közölte, hogy megkezdődött Abu-Dzabiban a háromoldalú – ukrán-orosz-amerikai – tárgyalások újabb, kétnaposra tervezett fordulója.

Az ukrán főtárgyaló tájékoztatása szerint külön munkacsoportokban folytatódik a munka, ezt követően pedig ismét közös egyeztetést terveznek az álláspontok összehangolására. „Volodimir Zelenszkij elnök egyértelmű iránymutatásai alapján dolgozunk egy méltó és tartós béke elérése érdekében. A tárgyalások minden egyes szakaszának alakulásáról tájékoztatjuk az államfőt” – írta bejegyzésében Umerov.

Ivan Fedorov, Zaporizzsja régió kormányzója közölte, hogy

12-re nőtt a kedd este óta végrehajtott orosz csapások sebesültjeinek száma Zaporizzsja városában, a sérültek között négy gyermek van. Két 18 éves – egy fiú és egy lány – életét vesztette.

Szerhij Liszak, Odessza régió kormányzója arról tájékoztatott, hogy ötre nőtt az Odessza városát ért éjszakai orosz dróncsapás sebesültjeinek száma.

Vadim Filaskin, Donyeck régió kormányzója arról adott hírt, hogy az orosz erők kazettás lőszerekkel lőtték a régióban lévő Druzskivka városát, a támadásban legalább hét ember vesztette életét és nyolcan sebesültek meg.

Kiemelt kép: Az Egyesült Arab Emírségek elnöki hivatalának képén Mohamed bin Zájed an-Nahján sejk, az Egyesült Arab Emírségek elnöke (j4), Kirill Budanov, az ukrán elnöki hivatal vezetője, (j), Steve Witkoff, az Egyesült Államok elnöki különmegbízottja (j2), Rusztem Umerov, az ukrán Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács (RNBO) titkára (j3), Igor Kosztyukov tengernagy, az orosz fegyveres erők vezérkari főnöksége hírszerző főcsoportfőnökségének parancsnoka (b3) és Jared Kushner, Donald trump amerika elnök veje és tanácsadója (b2) az Emírségek szervezésében tartott orosz-ukrán-amerikai tárgyaláson Abu-Dzabiban 2026. január 23-án. MTI/EPA/Egyesült Arab Emírségek elnöki hivatala.