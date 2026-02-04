Újabb késes támadás egy francia pedagógus ellen: diákja támadt a 60 éves tanárnőre

Súlyos sérülésekkel szállították kórházba azt a 60 esztendős rajztanárnőt, akit 14 éves diákja késelt meg a bevándorlók által sűrűn lakott Var megyében. A pedagógusok elleni késes támadások az elmúlt esztendőkben rendszeressé váltak Franciaországban. Összefoglalónk.

Kiemelt médiafigyelem kíséri a Franciaországban egy újabb pedagógus ellen elkövetett, keddi késes támadást. Az ország földközi-tengeri partvidékének keleti felén fekvő Var megyében, Sanary-sur-Mer egyik

középiskolájában támadt rá az ebédszünetben egy 14 éves diák a rajzot és művészettörténetet oktató, 60 esztendős tanárnőre.

A 14 éves diák késsel többször is megszúrta a tanárnőt, majd elmenekült. A pedagógust súlyos sérülésekkel szállították kórházba.

Professeure poignardée à Sanary-sur-Mer: „On va maintenant regarder si il était dans une famille dysfonctionnelle”, explique Johanna Rozenblum, psychologue et clinicienne pic.twitter.com/YkFMWL6r5R — BFM Toulon Var (@BFMVar) February 3, 2026

Macront is tájékoztatják

A diákot az eset után azonnal elfogta az iskolaudvaron az intézmény egyik alkalmazottja. A középiskolás diákot „gyilkossági kísérlet”, azaz

előre megfontolt szándékkal elkövetett emberölési kísérlet miatt vették őrizetbe.

A család „problémás” volt: ugyanez az iskola tett 2025-ben feljelentést a diák húga ügyében, akit szülői erőszak ért. Bírói forrásokból a TF1 hírtelevízió úgy értesült, hogy a diák korábban nem volt ismert a rendőrség előtt.

A történtek után a helyszínre utazott Édouard Geffray oktatási miniszter. A Le Figaro Emmanuel Macron környezetére hivatkozó forrást idézett, mely szerint „a köztársasági elnököt folyamatosan tájékoztatják a tanárnő egészségi állapotáról és a helyzet alakulásáról”.

Már 8 évesen késelésre készülnek

A migránsok által sűrűn lakott térségben 2025-ben 269 ellenőrzést hajtottak végre a megyében található iskolákban a szúró-vágó fegyverek behozatala ellen, ebből 168-at középiskolákban – tájékoztatta a Le Figarót a megyei prefektus.

A megyében 71 középiskola van, az ellenőrzések során ezekben 16 esetben éles fegyvert találtak a diákoknál.

A CNews francia hírtelevízió említi azt az esetet, amikor tavaly júniusban Loir-et-Cher régióban három kést találtak egy iskolai szekrényben. Az érintett diák, aki

arra készült, hogy társaival együtt meggyilkolja az egyik tanárát, mindössze 8 esztendős volt.

Több olyan késes támadás is volt, amiről a francia országos média nem számolt be. Nem lehetett viszont figyelmen kívül hagyni azt az extrém esetet, amikor a támadó nemcsak hogy megkéselte, de le is fejezte áldozatát.

Iszlamista terrorcselekmények

A Samuel Paty-gyilkosság 2020. október 16-án történt a franciaországi Conflans-Sainte-Honorine-ban. Az iszlamista terrorcselekmény elkövetője a 18 éves, csecsen származású Abdoullakh Anzorov volt, aki „Allah akbar!” kiáltással gyilkolta meg, majd lefejezte a 47 éves Samuel Paty középiskolai történelem–földrajz szakos tanárt.

Lundi 16 octobre 2023.

Triste anniversaire de la mort de Samuel Paty et jour de deuil pour Dominique Bernard assassiné vendredi.

Notre peine est double.

Pensées pour nos deux collègues et pour leurs proches.

🖤🖤 pic.twitter.com/Otl4JFI8eh — L’authentique Mlle Beadle (@MlleBeadle) October 16, 2023



Az északnyugat-franciaországi Arras városának Gambettáról elnevezett gimnáziumában 2023. október 13-án egy 20 éves csecsen származású orosz állampolgár, Mohamed Moguskov késelte halálra az őt korábban oktató Dominique Bernard irodalomtanárt. A gyilkos közben azt kiabálta, hogy „Allah akbar!” A muszlim fiatalember ezzel a gyilkossággal „emlékezett meg”

Professeure poignardée à Sanary-sur-Mer : «On ne peut pas mettre un portique sur chaque établissement, la seule chose que l’on peut faire, c’est travailler sur la santé mentale des élèves», insiste Sylvain Duyck, vice-président et porte-parole de la PEEP, dans #LaMatinale pic.twitter.com/4td7XhICg0 — CNEWS (@CNEWS) February 4, 2026

Tanársors: agyonszúrták a fiatal anyukát

Nem váltott ki feltétlenül nagyobb sajtóvisszhangot minden, tanárok ellen elkövetett, halállal végződő franciaországi késelés. Samuel Paty és Dominique Bernard esetén kívül az elmúlt időszakban kevesebb figyelem irányult több franciaországi pedagógus halálra késelésére.

A CNews, az egyetlen jobboldali hírcsatorna a Var megyei, iskolai késeléses támadást követően összefoglalta az elmúlt esztendők hasonló, kevésbé ismert bűncselekményeit.

Két olyan haláleset volt, amellyel a francia média is visszafogottan foglalkozott,

a nemzetközi sajtót pedig alig érték el a történtek:

2023. február 22-én Agnes Lassalle spanyoltanárnőt halálra késelte egy 16 éves diák a Saint-Jean-de-Luz-i (Pyrénées-Atlantiques) középiskolájában. „Odalépett hozzá, és egy nagy késsel mellkason szúrta, egy szót sem szólva” – idézett az ügy kapcsán egy szemtanút az AFP.

2025. június 10-én Mélanie G. 31 éves iskolafelügyelő nőt egy 14 éves diák késelte halálra a nogent-i (Haute-Marne) Francoise Dolto középiskola előtt egy csomagellenőrzés során. Az asszony egy négyéves gyermek anyja volt. A szóban forgó diák előhúzott egy kést a táskájából, és többször megszúrta a tanársegédet.

A kiemelt kép illusztráció. (Forrás: MTI/EPA/Etienne Laurent)