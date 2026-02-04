Tragikus sors jutott Miklósa Erika több felmenőjének

Őseink belevésték magukat minden egyes mozdulatunkba, itt vannak velünk, egyfajta bélyegek, amelyektől nem szabadulhatunk. Ezt érezte egész életében Miklósa Erika is, aki kisgyerekként egy-egy félmondat keltette érzésből sejtette: szomorúság húzódik ősei sorsában. Az M5 kulturális csatorna Családfamesék című műsora pedig a miértet is megmutatta neki: felmenői között ugyanis sokaknak jutott tragikus életút.

A közmédia kulturális csatornájának nagy sikerű családtörténeti sorozata a Magyar Nemzeti Levéltárral együttműködve vezeti végig vendégeit őseik nyomán. A szombat délutánonként látható műsor legutóbbi részében Miklósa Erika múltjába engedett betekintést: levéltári dokumentumok, feljegyzések és szakértői segítség rajzolta meg azt a családfát, amelynek gyökereit áthatják a történelem tragikus fordulatai.

„Falusi lány vagyok, a természetes környezet az én otthonom. Szeretem a földet, szeretek mezítláb lenni, mindez olyan igazi” – vallja a Magyar Szent István Renddel kitüntetett, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas koloratúrszoprán operaénekes, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Anyai ágon vajdasági, szabadkai városi gyökerekkel rendelkezik, míg másik oldalról a dunafalvi falusi élet volt jelen a mindennapjaiban.

Apai ágon nagyapja, idősebb Miklósa Ferenc – akit mindenki csak Barát Ferkóként ismert – földműves volt, akinek földjeit a téeszesítés idején valószínűleg elvették, később TSZ-portásként dolgozott. „Négyéves koromban halt meg, de nagyon erős emlékeim vannak róla, gyönyörű bariton hangja volt. Nagyon szerették az emberek. Miután este befejezte a munkát, ment házról házra és énekelt az embereknek. Amikor már totyogtam, én is vele mentem, ezért tudok sok népdalt” – idézte fel szeretett nagyapját, akinek tragikus haláláról is mesélt: a párttitkár és TSZ-elnök keze által szenvedett halálos sérülést, ám a kor viszonyai között igazságszolgáltatásra nem volt lehetőség.

A családfa korábbi generációiban is sorjáznak a tragikus történetek. Apai dédapja, Miklósa Péter az első világháborúban esett el 1916-ban, neve az eltűntek között szerepel. Anyai ágon, a Pálfi családban szintén hasonló sorsok rajzolódnak ki: ükapja, Pálfi Lajos mindössze 24 évesen halt meg a háborúban. Özvegye, Szabó Júlia később férjhez ment az elhunyt testvéréhez, Pálfi Istvánhoz, ám a sors kegyetlen iróniája, hogy míg első férjét az első, másodikat a második világháború ragadta el tőle. A második világháború idején Istvánt és édesapját, az idős Pálfi Imrét a jugoszláv partizánok hurcolták el kényszermunkatáborba. A levéltár munkatársainak feltárása szerint István siket volt, ez vezetett tragédiához: nem hallotta az őr felszólítását, ezért agyonverték, a védelmére kelő apja életét szintén kioltották. A család sorsát tovább súlyosbította az 1944-es délvidéki vérengzés: Csúrogon, ahol a Pálfi család több tagja élt, a magyar lakosságot elűzték, internálták, sokakat megöltek, mások az éhezés, a hideg vagy az orvosi ellátás hiánya miatt vesztették életüket. A Duna mentén élő ősök sorsát azonban nemcsak a történelem, hanem járványok is sújtották: az 1855-ös kolerajárvány a művész több felmenőjének életét követelte.

A műsor egy meglepő felfedezést is tartogatott Miklósa Erika számára. Bár az operaénekes úgy hitte, nemesi felmenőkkel nem rendelkezik, egy 1842-es zalai házassági bejegyzés szerint nagymamája, Hári Irén családja nemesi származású volt.

Az operaénekesnő elmondta, gyerekként is érezte, hogy családja történetében kimondatlan fájdalmak rejtőznek. A Pálfi család vonalán nagymamája révén hallott félmondatok, elkapott emlékfoszlányok jelezték számára, hogy súlyos sorsok húzódnak a háttérben. „Belenyomorodtak a történelmi viszontagságokba” – fogalmazott, hozzátéve: a műsor során az okok világossá váltak.

A teljes adás újranézhető a Médiaklikken.

Fotó: MTVA