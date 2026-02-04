Több tucat embert gyilkoltak meg fegyveresek Nigéria nyugati részén

Legkevesebb 35 embert gyilkoltak meg ismeretlen fegyveresek a nyugat-nigériai Kwara állam Woro nevű településén – közölték helyi hatósági források szerdán.

A kedd esti támadás során több házat és boltot felgyújtottak.

Saidu Baba Ahmed, az állam törvényhozásának egyik tagja elmondta,

sok falusi a környékbeli erdőkben keresett menedéket, hozzátéve, hogy a halottak pontos számát egyelőre nem tudják. Elmondta, hogy a támadásban eltűnt a falu elöljárója is, akinek a házát egyébként szintén felgyújtották.

AbdulRahman AbdulRazaq,

Kwara kormányzója terrortámadásnak minősítette a gyilkosságokat.

Néhány nappal korábban a hadsereg arról számolt be, hogy 150, az állam erdős részein bujkáló terroristával végzett.

Kwarában több fegyveres bűnbanda garázdálkodik, illetve az ország északnyugati részén aktív dzsihadista csoportok is egyre gyakrabban követnek el atrocitásokat ebben a térségben. A romló biztonsági helyzet miatt a helyi hatóságok több körzetben kijárási tilalmat rendeltek el és egy ideig felfüggesztették az oktatást az iskolákban.

