Több mint háromezer embert kellett evakuálni a spanyolországi Andalúziában a Leonardo vihar okozta áradások miatt

Heves esőzések miatt már több mint háromezer embert kellett ideiglenesen evakuálni a dél-spanyolországi Andalúziában, amelynek nagy részén a legmagasabb fokozatú időjárási vészhelyzeti riasztás van érvényben – közölte Juan Manuel Moreno tartományi elnök az X közösségi platformon szerdán.

A Leonardo névvel azonosított vihar okozta rendkívüli időjárás miatt a régióban mintegy 90 közúton rendeltek el részleges lezárást, felfüggesztették a vasúti közlekedés nagy részét, több kikötő is zárva van. Almería térségének kivételével az egész tartományban szünetel a jelenléti oktatás. Csaknem négyezer háztartás maradt áram nélkül.

A hatóságok tájékoztatása szerint Ubrique településen egy ember megsérült, miután sziklaomlás döntötte romba a házát.

Az autonóm andalúz kormány a vízszint folyamatos emelkedését tartja a legaggasztóbbnak, jelenleg 14 folyó környékét fenyegeti árvíz.

A déli régióban az egy napja tartó szüntelen esőzés miatt 47 településen voltak készültségben szerdára virradó éjjel, miután riasztást kaptak a mobiltelefonokra.

A legkritikusabb a helyzet Grazalema településen, ahol 2000 lakosból 400-at elővigyázatosságból evakuálni kellett. Az utcákat elárasztotta a víz, egyes részeken befolyt a házakba és az üzletekbe, és visszaáramlik a csatornákból is. A helyiek a spanyol közszolgálati televíziónak (TVE) arról beszéltek, hogy hatvan éve volt utoljára ilyen mértékű esőzés a településen.

Az esőzések földcsuszamlásokat, sziklaomlásokat is okoztak, fák dőltek ki, a mentési munkálatokra mozgósították a katonaság vészhelyzeti egységét.

A Leonardo vihar nemcsak az Ibériai-félszigeten, hanem az észak-afrikai spanyol autonóm város, Ceuta területén is károkat okozott. Ott felfüggesztették a tanítást, és jelenleg szünetel mind a vízi, mind a légi összeköttetés az európai kontinenssel.

A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) előrejelzése szerint az enyhülésre még várni kell, az esős időjárás folytatódik csütörtökön is.

Az év eleje óta a Leonardo már a hatodik nagy erejű vihar az Ibériai-félszigeten.

