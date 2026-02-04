Tiltott termékek Gázába csempészésével vádolnak tizenkét izraelit

Tiltott termékek Gázába csempészésével vádolt meg szerdán az izraeli ügyészség 12 izraeli állampolgárt, köztük tartalékos katonákat.

A vádiratban szereplő bűncselekmények az ellenség segítése háború idején, terrorista tevékenység finanszírozása, csalás és vesztegetés. A vádlottak egy része tartalékos katona, a többiek pedig arab, illetve zsidó izraeliek. A hadsereg Gázai övezeti hadműveleteit kihasználva jutottak be be a területre. Volt olyan eset, amikor a hadművelethez tartozó tevékenységnek álcázták tettüket.

Az ügyészség szerint

a vádlottak „tisztában voltak annak veszélyével, hogy a tiltott áruk a Hamászhoz kerülnek, és hogy ezzel segítik a palesztin iszlamista terrorszervezetet Izrael elleni háborújában.”

Az egyik esetben Becalel Zini, a Sin Bét belbiztonsági szolgálat vezetőjének, Dávid Zininek a testvére 15 ezer sékel (mintegy másfél millió forint) kenőpénzt fejében a saját járművével juttatott be árut (cigarettát), a Gázai övezetbe. Ellene csütörtökön nyújtanak be vádiratot.

A vádiratok szerint

tavaly nyár óta folyt ez a csempésztevékenység: cigarettát, mobiltelefont, kommunikációs kábeleket, autóalkatrészeket és más termékeket vittek be az övezetbe. A gyanúsítottakat december 19-én vették őrizetbe, amikor egy csempészáruval tele teherautóval próbáltak meg bejutni. A teherautóban cigaretta, fűtőberendezések, akkumulátor, napelemkábelek, több száz telefon, autóalkatrészek, gáztűzhelyek voltak. A teherautóban utazók mind a vádlottak között vannak, és közülük legalább egy az izraeli hadsereg egyenruháját viselte.

A csempészetben a hadsereg belső viszonyait jól ismerő tartalékos katonák kenőpénz fejében vettek részt, és ők gondoskodtak arról, hogy az akciókhoz katonai járműveket használjanak. A csempészendő árut általában ciszjordániai palesztin kereskedők szerezték be, akik előre egyeztettek gázai kapcsolattartó embereikkel az igényekről.

A csempészárut egy átadási pontra szállították az izraeli oldalon, ahol raktározták, szétválogatták, újracsomagolták és álcázták, például más termék kartondobozaiba tették őket.

A vádirat hangsúlyozza, hogy a „Gázába bejutó áruk feletti ellenőrzés a háború kitörése óta különösen fontos volt a Hamász számára.” A becsempészett termékek egy részét közvetlenül katonai tevékenységhez használták, más részét a lakosságnak értékesítették, és ezek a bevételek tették lehetővé többek között aktivistáik kifizetését és új fegyveresek toborzását. A dohány és a cigaretta becsempészése a háború kezdete óta összesen több száz millió sékelt (több ezer millió forintot)hasznot hozott a Hamásznak, és hozzájárult gazdasági túléléséhez, valamint kormányzati kontrolljának fenntartásához.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Police.hu)