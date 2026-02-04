Súlyos szerkezeti hibái voltak a szilágycsehi református templom leomlott tornyának, adománygyűjtést indít az egyházkerület

Súlyos szerkezeti hibái voltak a szilágycsehi református műemléktemplom kedd este leomlott, éppen felújítás alatt álló tornyának, de arra nem számítottak, hogy az évszázados falak összeomlanak – közölte szerdán a Királyhágómelléki Református Egyházkerület, mely adománygyűjtést indított a torony újjáépítésére.

Az egyházkerület vezetősége közleményében hangsúlyozta: a gyülekezet a felújítás során szakszerűen járt el, betartva a hatályos törvényeket, és a megfelelő szakembereket vonva be a munkálatokba.

Mint írták, utóbbiak megállapították, hogy a toronynak súlyos szerkezeti hibái vannak, arra azonban nem számítottak, hogy az évszázados falak összeomlanak.

„A bajban csak az vigasztal minket, hogy emberáldozat nem történt, és a tornyot újjá lehet építeni, bár a jelentős anyagi teher meghaladja a gyülekezet anyagi lehetőségeit”

– írták.

Közölték: az egyházkerület gyűjtést indít a torony újjáépítésére.

A kiemelt kép forrása: Facebook.com