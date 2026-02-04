Súlyos szerkezeti hibái voltak a szilágycsehi református templom leomlott tornyának, adománygyűjtést indít az egyházkerület

Az egyházkerület vezetősége közleményében hangsúlyozta: a gyülekezet a felújítás során szakszerűen járt el, betartva a hatályos törvényeket, és a megfelelő szakembereket vonva be a munkálatokba.
Mint írták, utóbbiak megállapították, hogy a toronynak súlyos szerkezeti hibái vannak, arra azonban nem számítottak, hogy az évszázados falak összeomlanak.
„A bajban csak az vigasztal minket, hogy emberáldozat nem történt, és a tornyot újjá lehet építeni, bár a jelentős anyagi teher meghaladja a gyülekezet anyagi lehetőségeit”
– írták.
Közölték: az egyházkerület gyűjtést indít a torony újjáépítésére.
A kiemelt kép forrása: Facebook.com